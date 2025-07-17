Когда гости на пороге: спринг-роллы с креветками за полчаса

Когда гости на пороге: спринг-роллы с креветками за полчаса

Хотите удивить близких чем-то экзотичным и при этом простым? Попробуйте приготовить спринг-роллы с фунчозой и креветками — легкая закуска с гармоничным вкусом. Такие роллы отлично подходят к ужину или как эффектная закуска для вечеринки.

Совет: не бойтесь экспериментировать с соусом — подойдет манго, чили, соевый или даже арахисовый.

Ингредиенты

Крупные креветки — 7–10 шт.

Рисовая бумага — 5 листов

Фунчоза — 35 г

Огурец — 100 г

Соевый соус — 1–1,5 ч. л.

Соус манго — 5 ч. л.

Острый соус (шрирача, чили, табаско) — по вкусу

Зеленый лук — 10 г

Микрозелень — по вкусу

Лимонный сок — 0,5 ч. л.

Карри — 2–3 щепотки

Масло для жарки

Как приготовить спринг-роллы с креветками

Разморозьте креветки, очистите их, нарежьте кусочками. Посыпьте карри, сбрызните соевым соусом и лимонным соком. Быстро обжарьте на масле три-четыре минуты. Нашинкуйте зеленый лук, огурец нарежьте тонкой соломкой. Подготовьте микрозелень. Фунчозу залейте кипятком на пять минут, промойте. Каждый лист рисовой бумаги смочите в воде на пять секунд, разложите на тарелке. Через 30 секунд выложите начинку: фунчозу, огурцы, зелень и креветки, полив их смесью манго и чили. Сверните аккуратно конвертом. По желанию можно один-два ролла обжарить на сковороде — получится с золотистой корочкой.

Попробуйте приготовить эти спринг-роллы хотя бы раз — это проще, чем кажется, а гости точно оценят необычный вкус и подачу.

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