Когда гости на пороге: спринг-роллы с креветками за полчаса

Хотите удивить близких чем-то экзотичным и при этом простым? Попробуйте приготовить спринг-роллы с фунчозой и креветками — легкая закуска с гармоничным вкусом. Такие роллы отлично подходят к ужину или как эффектная закуска для вечеринки.
Совет: не бойтесь экспериментировать с соусом — подойдет манго, чили, соевый или даже арахисовый.
Ингредиенты
- Крупные креветки — 7–10 шт.
- Рисовая бумага — 5 листов
- Фунчоза — 35 г
- Огурец — 100 г
- Соевый соус — 1–1,5 ч. л.
- Соус манго — 5 ч. л.
- Острый соус (шрирача, чили, табаско) — по вкусу
- Зеленый лук — 10 г
- Микрозелень — по вкусу
- Лимонный сок — 0,5 ч. л.
- Карри — 2–3 щепотки
- Масло для жарки
Как приготовить спринг-роллы с креветками
- Разморозьте креветки, очистите их, нарежьте кусочками. Посыпьте карри, сбрызните соевым соусом и лимонным соком. Быстро обжарьте на масле три-четыре минуты.
- Нашинкуйте зеленый лук, огурец нарежьте тонкой соломкой. Подготовьте микрозелень.
- Фунчозу залейте кипятком на пять минут, промойте.
- Каждый лист рисовой бумаги смочите в воде на пять секунд, разложите на тарелке. Через 30 секунд выложите начинку: фунчозу, огурцы, зелень и креветки, полив их смесью манго и чили.
- Сверните аккуратно конвертом.
- По желанию можно один-два ролла обжарить на сковороде — получится с золотистой корочкой.
Попробуйте приготовить эти спринг-роллы хотя бы раз — это проще, чем кажется, а гости точно оценят необычный вкус и подачу.
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