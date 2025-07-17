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17 июля 2025 в 10:35

Когда гости на пороге: спринг-роллы с креветками за полчаса

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите удивить близких чем-то экзотичным и при этом простым? Попробуйте приготовить спринг-роллы с фунчозой и креветками — легкая закуска с гармоничным вкусом. Такие роллы отлично подходят к ужину или как эффектная закуска для вечеринки.

Совет: не бойтесь экспериментировать с соусом — подойдет манго, чили, соевый или даже арахисовый.

Ингредиенты

  • Крупные креветки — 7–10 шт.
  • Рисовая бумага — 5 листов
  • Фунчоза — 35 г
  • Огурец — 100 г
  • Соевый соус — 1–1,5 ч. л.
  • Соус манго — 5 ч. л.
  • Острый соус (шрирача, чили, табаско) — по вкусу
  • Зеленый лук — 10 г
  • Микрозелень — по вкусу
  • Лимонный сок — 0,5 ч. л.
  • Карри — 2–3 щепотки
  • Масло для жарки

Как приготовить спринг-роллы с креветками

  1. Разморозьте креветки, очистите их, нарежьте кусочками. Посыпьте карри, сбрызните соевым соусом и лимонным соком. Быстро обжарьте на масле три-четыре минуты.
  2. Нашинкуйте зеленый лук, огурец нарежьте тонкой соломкой. Подготовьте микрозелень.
  3. Фунчозу залейте кипятком на пять минут, промойте.
  4. Каждый лист рисовой бумаги смочите в воде на пять секунд, разложите на тарелке. Через 30 секунд выложите начинку: фунчозу, огурцы, зелень и креветки, полив их смесью манго и чили.
  5. Сверните аккуратно конвертом.
  6. По желанию можно один-два ролла обжарить на сковороде — получится с золотистой корочкой.

Попробуйте приготовить эти спринг-роллы хотя бы раз — это проще, чем кажется, а гости точно оценят необычный вкус и подачу.

Знаете, что меня всегда выручает в спешке? Этот волшебный томатный супчик — густой, ароматный и такой простой, что даже муж справится! Всего полчаса — и у вас на столе настоящее итальянское чудо из печеных овощей.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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