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19 июля 2025 в 08:42

В Армении арестовали экс-депутата Акобяна за призывы свергнуть власть

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Армении санкционирован арест бывшего парламентария Рубена Акобяна, занимавшего должность генерального консула страны в Санкт-Петербурге, о чем сообщил его сын Самвел Акобян в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Суд избрал меру пресечения в виде двухмесячного заключения по обвинению в публичных призывах к насильственному свержению власти.

Моего отца арестовали на два месяца, — сказал Самвел Акобян.

До этого глава Союза армян России Ара Абрамян высказал резкую критику в адрес премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Он заявил, что дальнейшее пребывание Пашиняна у власти после выборов станет величайшей трагедией для армянского народа со времен геноцида. По словам Абрамяна, премьер опасался влияния Армянской апостольской церкви на предстоящие выборы.

Абрамян призвал Пашиняна проявить ответственность и добровольно уйти в отставку. Хотя он допускает, что такое развитие событий может показаться чудом для армянского народа. По мнению главы Союза армян России, премьер не выполнил свои предвыборные обещания и должен публично извиниться перед гражданами, после чего отказаться от участия в новых выборах.

Ранее стало известно о готовности оппозиционной фракции «Армения» выдвинуть кандидатуру архиепископа Микаэла Аджапахяна на пост премьер-министра. Этот шаг необходим для начала процедуры импичмента действующего главы правительства.

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