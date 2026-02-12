Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:00

Когда гости на пороге, спасаюсь творожными «Рогаликами». Тесто без дрожжей, начинка из сахара с корицей — улетают мгновенно

Фото: D-NEWS.ru
Эти творожные рогалики — гениально простое и невероятно вкусное спасение, когда гости уже на пороге, а в холодильнике только творог и масло. Их необычность в том, что нежнейшее тесто без дрожжей готовится за минуту, а начинка из сахара с корицей превращается в хрустящую карамельную корочку прямо в духовке. Получается обалденная вкуснятина: мягкие, слоистые рогалики, которые тают во рту, с ароматной сладкой начинкой и золотистым сахарным краем. Они исчезают с тарелки быстрее, чем заваривается чай, а гости уходят не с пустыми руками, а с записанным рецептом.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 150 г сливочного масла комнатной температуры, 250 г муки, щепотка соли. Для начинки: 5 ст. ложек сахара и 1 ст. ложка корицы. Творог разомните вилкой с мягким маслом до однородности. Добавьте соль и постепенно всыпайте просеянную муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Уберите тесто в холодильник на 20 минут. Раскатайте в круглый пласт толщиной 3–4 мм. Смешайте сахар с корицей и равномерно посыпьте поверхность теста. Разрежьте круг на 8–12 треугольных сегментов. Сверните каждый треугольник от широкого края к узкому, формируя рогалик. Выложите на противень с пергаментом и выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте тёплыми или полностью остывшими.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
рецепты
творог
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
