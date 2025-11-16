Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 ноября 2025 в 17:37

Кофейный напиток с цедрой апельсина: готовим согревающий раф для идеального утра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот апельсиновый раф — настоящая магия в чашке. Сочетание бодрящего эспрессо с солнечной цедрой апельсина и нежными сливками создает удивительно гармоничный вкус. Напиток получается одновременно бодрящим и успокаивающим, с тонким цитрусовым ароматом.

Готовлю так: свежую цедру одного апельсина растираю в ступке до появления сока и насыщенного аромата. Добавляю тростниковый сахар по вкусу и 100 мл только что сваренного эспрессо. Тщательно перемешиваю и взбиваю капучинатором до однородности. Отдельно подогреваю 250 мл сливок (или молока) и создаю плотную пенку толщиной 1,5–2 см. Аккуратно вливаю кофейно-апельсиновую смесь в чашку, дополняю взбитыми сливками и украшаю щепоткой корицы или свежей цедрой. Получается невероятно ароматный напиток с бархатистой текстурой и тонким балансом кофе, цитруса и сливочных нот.

Ранее сообщалось о напитке, который активизирует мозг лучше кофе, без дрожи в руках и резкого спада энергии. Всего три натуральных ингредиента — и вы готовы к интеллектуальному марафону.

Проверено редакцией
еда
рецепты
напитки
кофе
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Его душили». Раскрыты детали о голове мальчика в рюкзаке: что известно
В Тульской области залило больницу, несмотря на недавний ремонт
Домашний суп из сушеных белых грибов: быстро и необыкновенно вкусно
В Австралии закрыли десятки школ из-за магического песка
МО раскрыло количество сбитых БПЛА ВСУ над Россией за три часа
Такую вкусную картошку вы еще не ели! Рецепт по-деревенски в духовке
Ученица шестого класса сделала 100 приседаний по приказу учителя и умерла
Еще 20 имен знаменитостей нашли в неопубликованных файлах Эпштейна
Украинский «Нафтогаз» подписал с греческой DEPA один документ
Над тремя регионами России сбили 16 украинских БПЛА
«Никогда не допустим»: Нарышкин о занижении роли СССР в победе над нацизмом
В Подмосковье возбудили дело после смертей на стройке во время пожара
Творожный сыр своими руками за 15 минут: секрет замороженного кефира
«Он идиот»: украинский олигарх оценил способности Миндича
Озвучены расходы российских тюрем на Новый год
В Израиле сообщили, что с юмором дискутируют о национальности Чебурашки
«Превратились в рэкет»: эксперт раскрыл суть санкций США
«Купол Донбасса» уничтожил чешские дроны
Водолазы завершили обследование пруда с останками ребенка в Гольяново
Орбан вспомнил, в чем Меркель превосходила его жену
Дальше
Самое популярное
Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта
Семья и жизнь

Быстрый крем со сгущенкой! Идеальный крем-чиз: подходит для любого десерта

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами
Общество

«Ванька кучерявый»: салат на Новый год со шпротами и маринованными огурцами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.