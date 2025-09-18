Кныши с картофелем: готовим пышные пирожки по-белорусски

Кныши с картофелем — это традиционное белорусское блюдо, которое представляет собой нежные, воздушные пирожки с пышным тестом и сочной начинкой.

Рецепт: замесите тесто из 500 г муки, 250 мл теплого молока, 1 яйца, 2 ст. л. сахара, 10 г сухих дрожжей и щепотки соли. Дайте тесту подойти 1 час. Для начинки приготовьте пюре из 5 картофелин, добавьте 2 обжаренные луковицы, соль и перец. Разделите тесто на шарики, раскатайте, выложите начинку и защипните края. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Подавайте кныши горячими со сметаной. Вкус этих пирожков по-белорусски — это гармония воздушного дрожжевого теста со сливочным картофельным пюре, дополненным жареным луком и ароматными специями.

