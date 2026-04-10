Кладу ложку повидла на кружок теста и выпекаю. Постные шарики теперь пеку каждый день — нежнее и вкуснее любой выпечки

Беру повидло и постное тесто — и пеку сладкие пирожки, которые стали моим спасением в Великий пост 2026. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для чаепития, когда хочется домашней выпечки, а яйца и молоко под запретом.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое, воздушное тесто с хрустящей сахарной корочкой, а внутри — густое ароматное повидло, которое придает пирожкам сочность и сладость.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 10 г сухих дрожжей, 100 г сахара, 50 мл растительного масла, щепотка соли, 300 г густого повидла (яблочного или абрикосового). В теплой воде растворите дрожжи и 1 столовую ложку сахара, оставьте на 15 минут. Добавьте масло, сахар, соль и муку, замесите мягкое тесто. Накройте и оставьте в тепле на 1 час.

Тесто обомните, разделите на небольшие шарики, раскатайте лепешки, в центр выложите повидло, защипните края. Выложите пирожки на противень с пергаментом, дайте постоять 15 минут. Выпекайте при 180 °С 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми — эти пирожки исчезают быстрее, чем вы их достанете из духовки.

