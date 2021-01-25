Кировской станции скорой помощи передали 20 дополнительных машин

https://static.news.ru/photo/b4d86250-5e4c-11eb-afe1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Уралхима

22 января 20 автомобилей были переданы сотрудникам скорой медицинской помощи города Кирова. В осмотре и передаче новых машин приняли участие руководитель департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга России Денис Пак, депутат Государственной думы Рахим Азимов, руководство Кировской области.

В июле прошлого года депутат Госдумы Рахим Азимов в ходе рабочей встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым обратился с просьбой о предоставлении Кировской области дополнительных машин скорой медицинской помощи в связи с большой площадью региона и значительными расстояниями между населёнными пунктами. Мантуров поддержал обращение депутата.

В начале декабря председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в регион дополнительно направлено 20 машин скорой помощи.

Рахим Азимов отметил, что дополнительные машины скорой помощи в период распространения коронавирусной инфекции будут особенно востребованы и позволят повысить качество оказания медицинской помощи населению. Депутат поблагодарил Мантурова за внимание к проблемам регионов и оказание необходимой поддержки.

Пресс-служба Р. Азимова

Хотел бы выразить слова благодарности министру промышленности и торговли России Денису Валентиновичу Мантурову. Всегда с пониманием относится к проблемам, которые волнуют жителей региона. С учётом нагрузки на врачей, большой территории Кировской области дополнительные машины скорой помощи нам необходимы. Они позволят повысить оперативность и качество оказания медицинской помощи, — отметил Азимов.

Кроме того, он поблагодарил врачей, медработников, водителей скорой помощи региона.

Несмотря на усталость, нагрузку, они продолжают делать своё дело. Спасают жизни людей. Дороже и важнее этого нет ничего. Спасибо им за труд и самоотдачу! Мы продолжим помогать и делать всё, что от нас зависит, чтобы помочь нашим врачам, — подчеркнул Азимов.

Как писал NEWS.ru, глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия полностью покрывает собственные потребности в вакцинах от коронавируса, необходимости в закупках препаратов из-за рубежа нет. По его словам, к июню 2021 года регионы РФ получат около 70 млн доз вакцины «Спутник V».