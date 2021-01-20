Мантуров: российские регионы к лету получат 70 млн доз «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/e1460108-5b04-11eb-aa5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Россия полностью покрывает собственные потребности в вакцинах от коронавируса, необходимости в закупках препаратов из-за рубежа нет. По его словам, к июню 2021 года регионы РФ получат около 70 млн доз вакцины «Спутник V».

Он уточнил, что министерство совместно с производителями вакцин составили прогнозный план производства препарата, рассчитанный до середины лета.

Это позволяет полностью удовлетворить потребность системы здравоохранения, это под 70 миллионов доз должно быть поставлено в регионы. Это до июня. В целом мы понимаем, что объём производства наших площадок, а их шесть, <...> полностью позволяет удовлетворить потребности системы здравоохранения России без каких-то импортных поставок, — приводит слова Мантурова ТАСС.

Согласно плану, в январе фармплощадки выпустят 7 млн доз вакцины, в феврале — 11 млн доз, в марте объёмы производства должны вырасти до 15 млн доз.

Ранее NEWS.ru писал, что согласно прогнозам российских властей, для того чтобы добиться контроля над коронавирусом в России, прививку от COVID-19 должны сделать 60% населения, или 68,6 млн россиян, — без учёта тех, кто уже переболел, а также несовершеннолетних жителей страны.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что на территории РФ для вакцинации одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 20 января была подана заявка на регистрацию третьей российской вакцины от центра им. Чумакова.