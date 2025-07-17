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17 июля 2025 в 09:50

Беременная Тодоренко отвела сына к врачу и чуть не расплакалась

Беременная Тодоренко возмутилась грубым поведением врача

Регина Тодоренко Регина Тодоренко Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Врач одного из медицинских учреждений отказался помогать маленькому сыну беременной телеведущей Регины Тодоренко, передает Super.ru. По ее словам, мальчик во время прогулки упал и разбил нос, после чего его отвели к медику, который чуть не довел находящуюся в положении ведущую до слез.

Я одна, без помощников, пришла в поликлинику, объясняю ситуацию, прошу помочь и сделать снимок. И тут — стена. Нет. Нельзя. «Вы беременная, вы не можете. Уходите». А я стою, говорю: «Я же не рядом, я буду за стеклом. Мироша будет видеть меня. Он не испугается и будет стоять смирно». В ответ: «Беременным сюда нельзя. До свидания». И в этот момент я чуть не расплакалась. Не от страха — от ощущения абсолютной беспомощности, — сказала Тодоренко.

Ранее Тодоренко и певец Влад Топалов заявили, что уже знают пол будущего ребенка. Однако пара не стала делиться с общественностью подробностями. Согласно предположениям подписчиков, они ждут девочку, так как выражение лица телеведущей было очень удивленным. В настоящий момент пара имеет двух сыновей.

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