Кинолог объяснил, как подготовить будку собаки к зиме Кинолог Голубев посоветовал на зиму поднять собачью будку над землей

Фото: unsplash

Будку для собаки следует поднять над уровнем земли, чтобы она не промерзала в морозы, рассказал «Радио 1» кинолог Владимир Голубев. Он уточнил, что после этого следует утеплить стены, пол и потолок, учитывая при этом, что утеплитель не должен создавать эффект паровой бани. Вход в будку следует занавесить плотным материалом, чтобы собака не замерзала из-за сквозняков. Эксперт добавил, что также зимой стоит пересмотреть рацион собаки, сделав его более калорийным.

Даже для тех питомцев, которые круглый год живут на улице в вольере, мороз может стать серьёзным испытанием. Собаководам следует заранее позаботиться о любимцах, утеплив вольер и будку для собаки. Также, возможно, ближе к зиме следует пересмотреть рацион собаки, сделав его более калорийным, — рассказал Голубев.

Если собака живет в вольере, его следует утеплить до наступления холодов, рассказал кинолог. По его словам, сделать это можно оснастив вольер дверью, утеплив пол и крышу, а также подняв собачью будку над землей с помощью брусков из дерева или кирпичей.

Ветеринар Аркадий Иванчин ранее рассказал, что владельцам декоративных собак и гуляющих на улицах кошек следует отказаться от прогулок на время сильных морозов. Во время выгула крупных собак важно следить за их лапами, так как они замерзают в первую очередь. Собакам с короткой шерстью зимой следует носить теплые комбинезоны, в противном случае у питомца может развиться простуда или цистит. Также эксперт посоветовал во время зимних прогулок не отходить далеко от дома, чтобы иметь возможность быстро вернуться домой.