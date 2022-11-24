Ветеринар назвал правила выгула собак в сильные морозы Ветеринар Иванчин посоветовал в морозы выгуливать собаку недалеко от дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владельцам декоративных собак и гуляющих на улицах кошек следует отказаться от прогулок на время сильных морозов, рассказал «МК в Новосибирске» ветеринар Аркадий Иванчин. Во время выгула крупных собак важно следить за их лапами, так как они замерзают в первую очередь. Собакам с короткой шерстью зимой следует носить теплые комбинезоны — в противном случае у питомца может развиться простуда или цистит. Также эксперт посоветовал во время зимних прогулок не отходить далеко от дома, чтобы иметь возможность быстро вернуться домой.

Отказываться от теплых комбинезонов я бы не советовал владельцам собак с короткой шерстью. При понижении температуры до −25 даже непродолжительное пребывании на улице может привести к простуде и вызвать цистит, например, — рассказал Иванчин.

При этом ветеринар уточнил, что собаки и кошки нормально переносят минусовую температуру до −10 градусов. Однако чем холоднее становится, тем сложнее животным справляться с холодом, добавил специалист.

Кинолог Владимир Голубев ранее рассказал, что маленьким породам и собакам с небольшой мышечной массой на холодное время года нужны тёплые комбинезоны. Эксперт отметил, что одежда может также понадобиться короткошёрстным и бесшёрстным животным, коротколапым питомцам и тем, у которых наблюдаются проблемы со здоровьем.