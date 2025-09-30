Кетокотлеты из капусты и куриного фарша: сытный ужин для низкоуглеводной диеты

Кетокотлеты из капусты и куриного фарша — это идеальный вариант сытного ужина для низкоуглеводной диеты. Их главные преимущества: всего 3–4 г углеводов на порцию (2 котлеты), высокое содержание белка и клетчатки, а также простота приготовления.

Рецепт: мелко нашинкуйте 300 г белокочанной капусты, посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем отожмите. Смешайте с 500 г куриного фарша, добавьте 1 яйцо, 50 г тертого сыра пармезан, соль, перец и специи по вкусу (отлично подходят паприка и чесночный порошок). Сформируйте котлеты и обжаривайте на кокосовом или оливковом масле на среднем огне по 5–7 минут с каждой стороны под крышкой, чтобы капуста полностью приготовилась.

Вкус получается насыщенным и сочным: куриный фарш дарит нежность, капуста добавляет приятную хрусткость и легкую сладость, а сыр создает золотистую корочку и пикантные нотки. Эти котлеты хороши как горячими с овощным гарниром, так и холодными в качестве перекуса. Они надолго дают чувство сытости, помогают поддерживать энергетический баланс.

