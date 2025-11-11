Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:02

Кекс, который пахнет солнцем: добавляю апельсиновый сок для нежной текстуры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кекс — как кусочек солнца на тарелке. Яркий цитрусовый аромат и нежная бархатистая текстура поднимают настроение даже в самый пасмурный день.

Для кекса мне понадобится: сливочное масло (180 г), сахар (150 г), яйца (3 шт.), мука (370 г), апельсины (3 шт.), разрыхлитель (2 ч. л.), ваниль, щепотка соли.

Размягченное сливочное масло растираю с сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Важно хорошо взбить — от этого зависит воздушность кекса. По одному добавляю яйца, тщательно взбивая после каждого. С апельсинов снимаю цедру — только оранжевую часть, без белой горькой кожицы. Выжимаю сок. В отдельной миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель и соль. К масляной основе добавляю цедру и апельсиновый сок, затем постепенно ввожу мучную смесь. Аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Тесто переливаю в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекаю в разогретой до 175°C духовке 45-50 минут. Проверяю готовность деревянной палочкой. Даю кексу полностью остыть в форме. Для пропитки смешиваю 2-3 ст. л. апельсинового сока с 1 ст. л. меда и равномерно распределяю по поверхности остывшего кекса.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

Читайте также
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Семья и жизнь
Свиная рулька в фольге: секрет хрустящей корочки за 2 часа
Овсяные хлопья и никакой муки — готовлю этот ПП-тортик из 5 ингредиентов
Общество
Овсяные хлопья и никакой муки — готовлю этот ПП-тортик из 5 ингредиентов
Кофе и орехи в меренге: необычное сочетание, которое покоряет с первого кусочка, — теперь это мой любимый торт
Общество
Кофе и орехи в меренге: необычное сочетание, которое покоряет с первого кусочка, — теперь это мой любимый торт
Открыл для себя кокосовое печенье — готовлю без масла и сахара за полчаса
Общество
Открыл для себя кокосовое печенье — готовлю без масла и сахара за полчаса
К завтраку и на перекус! Хрустящие турецкие симиты — простой рецепт: всего 5 ингредиентов, а какая вкуснота
Общество
К завтраку и на перекус! Хрустящие турецкие симиты — простой рецепт: всего 5 ингредиентов, а какая вкуснота
еда
рецепты
десерты
выпечка
апельсины
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ пресекла акцию спецслужб ФРГ в Волгоградской области
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.