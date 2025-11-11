Кекс, который пахнет солнцем: добавляю апельсиновый сок для нежной текстуры

Этот кекс — как кусочек солнца на тарелке. Яркий цитрусовый аромат и нежная бархатистая текстура поднимают настроение даже в самый пасмурный день.

Для кекса мне понадобится: сливочное масло (180 г), сахар (150 г), яйца (3 шт.), мука (370 г), апельсины (3 шт.), разрыхлитель (2 ч. л.), ваниль, щепотка соли.

Размягченное сливочное масло растираю с сахаром и ванилью до пышной светлой массы. Важно хорошо взбить — от этого зависит воздушность кекса. По одному добавляю яйца, тщательно взбивая после каждого. С апельсинов снимаю цедру — только оранжевую часть, без белой горькой кожицы. Выжимаю сок. В отдельной миске смешиваю просеянную муку, разрыхлитель и соль. К масляной основе добавляю цедру и апельсиновый сок, затем постепенно ввожу мучную смесь. Аккуратно перемешиваю лопаткой до однородности. Тесто переливаю в смазанную маслом и присыпанную мукой форму. Выпекаю в разогретой до 175°C духовке 45-50 минут. Проверяю готовность деревянной палочкой. Даю кексу полностью остыть в форме. Для пропитки смешиваю 2-3 ст. л. апельсинового сока с 1 ст. л. меда и равномерно распределяю по поверхности остывшего кекса.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.