Открыл для себя кокосовое печенье — готовлю без масла и сахара за полчаса

Это печенье — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от сладкого. Без масла, без пшеничной муки, но с нежным вкусом кокоса и творога.

Для печенья мне понадобится мягкий творог (200 г), яйцо (1 шт.), рисовая мука (60 г), кокосовая стружка (40 г + для обваливания), разрыхлитель (0,5 ч. л.), подсластитель по вкусу, щепотка соли.

Творог протираю через сито или измельчаю блендером — это важно для однородной текстуры без крупинок. Добавляю яйцо, подсластитель и щепотку соли, тщательно перемешиваю. В отдельной миске смешиваю рисовую муку, 40 г кокосовой стружки и разрыхлитель. Соединяю сухие и влажные ингредиенты, замешиваю однородное мягкое тесто. Оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Формирую небольшие шарики размером с грецкий орех. Обваливаю каждый шарик в дополнительной кокосовой стружке, слегка прижимая, чтобы стружка лучше держалась. Выкладываю печенье на противень, застеленный пергаментом. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до легкого золотистого оттенка. Даю полностью остыть на решетке — печенье станет более рассыпчатым.

