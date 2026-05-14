Кастрюля стала белесой и страшной: бабушкин способ убрал накипь без едкой химии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Алюминиевые кастрюли удобные, легкие и служат годами, но со временем внутри появляется неприятный белый налет. Особенно быстро он образуется из-за жесткой воды. Многие сразу хватаются за агрессивную химию, хотя справиться с накипью можно обычными домашними средствами.

Для свежих разводов отлично подходит зубной порошок. Нужно слегка намочить губку, насыпать немного порошка и аккуратно потереть поверхность круговыми движениями. Налет сходит быстро, а алюминий не царапается. После этого кастрюлю достаточно хорошо промыть водой.

Если накипь старая и плотная, поможет обычный репчатый лук. Несколько луковиц нужно очистить, разрезать на части, залить водой и прокипятить в кастрюле около часа. Во время кипения кислоты размягчают отложения, и потом они отходят намного легче.

Есть и еще один неожиданный помощник — огуречный или томатный рассол. Его просто наливают в кастрюлю и оставляют на ночь. Утром останется пройтись губкой и смыть остатки налета.

Такие способы не портят посуду, стоят копейки и помогают дольше сохранить кастрюли чистыми и аккуратными без тяжелой бытовой химии.

