Картошка в мундире прошлый век. Запеканка «Горшочек» с говядиной и чеддером — сытный семейный обед за час

Эта запеканка — настоящее переосмысление привычной картошки, превращающее простой обед в сытное и ароматное событие. Нежное картофельное пюре, сочная тушёная говядина и тягучий сыр чеддер создают идеальную гармонию вкусов и текстур под золотистой корочкой. Блюдо готовится всего около часа, но успевает наполнить дом уютным запахом, который соберёт всю семью за столом. Это тёплый и щедрый рецепт, где каждый ингредиент играет свою важную роль.

Вам потребуется: 800 г картофеля, 500 г говяжьей лопатки, 2 луковицы, 1 морковь, 200 г сыра чеддер, 100 мл сливок, 50 г сливочного масла, соль, перец, растительное масло. Картофель отварите и приготовьте пюре со сливками и сливочным маслом. Говядину нарежьте кубиками и обжарьте до корочки, добавьте нарезанные лук и морковь, тушите под крышкой 40 минут до мягкости мяса. В огнеупорную форму выложите половину пюре, разровняйте. Распределите мясную начинку с овощами, покройте оставшимся пюре. Посыпьте тёртым чеддером. Запекайте 25–30 минут при 190°C до румяной сырной корочки. Подавайте горячей.

