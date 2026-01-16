Атака США на Венесуэлу
Бросила жарить картошку! Пеку хрустящие картофельные розы — с пармезаном и розмарином, объедение с чесночным соусом

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Бросила жарить картошку! Пеку хрустящие картофельные розы — это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для изысканной закуски или сытного гарнира.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, золотистые лепестки картофеля, пропитанные ароматом розмарина и пармезана, с мягкой серединкой. В сочетании с пикантным чесночным соусом это настоящее объедение, которое выглядит как ресторанное блюдо, но готовится элементарно.

Для приготовления вам понадобится: 4-5 крупных картофелин, 50 г тёртого пармезана, 1-2 веточки свежего розмарина, 3 ст.л. оливкового масла, соль, перец. Для соуса: 150 г сметаны, 2 зубчика чеснока, зелень. Картофель нарежьте тончайшими слайсами (удобно использовать овощечистку или мандолину). В миске смешайте картофельные слайсы с маслом, солью, перцем, измельчённым розмарином и половиной пармезана. Аккуратно формируйте розочки: выкладывайте слайсы внахлёст по спирали, начиная с центра, и слегка прижимайте. Выложите розы в форму для маффинов, посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 40-45 минут при 200°C до хруста. Для соуса смешайте сметану с пропущенным через пресс чесноком и зеленью. Подавайте розы горячими с соусом.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

