Картошка с сыром по-турецки: отпадный гарнир — вкусно с мясом, курицей и просто так

Картошка с сыром по-турецки: отпадный гарнир — вкусно с мясом, курицей и просто так

Откройте для себя секрет отпадного гарнира: картошка с сыром по-турецки. Ее вкусно есть с мясом, курицей и просто так.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная, тающая во рту картошка, пропитанная чесночным маслом и пряностями, покрывается аппетитным слоем тягучего расплавленного сыра.

Для приготовления понадобится: 8 средних картофелин, 100–150 г твердого сыра, 3–4 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. кунжута, 1 ч. л. паприки, соль и черный перец по вкусу, свежая петрушка для подачи. Разогрейте духовку до 200 градусов. Картофель нарежьте крупными дольками. В большой миске смешайте картофельные дольки с растительным маслом, пропущенным через пресс чесноком, паприкой, кунжутом, солью и перцем. Выложите картошку в один слой на противень. Накройте сверху фольгой и отправьте в духовку на 25–30 минут, пока картофель не станет мягким. Затем снимите фольгу, щедро посыпьте картофель тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут без фольги. Подавайте горячим, посыпав свежей петрушкой.

Ране стало известно, как приготовить котлеты из пекинской капусты без мяса — хрустящие снаружи и сочные внутри: легкий ужин.