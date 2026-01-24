Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 13:29

Картошка с сыром по-турецки: отпадный гарнир — вкусно с мясом, курицей и просто так

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Откройте для себя секрет отпадного гарнира: картошка с сыром по-турецки. Ее вкусно есть с мясом, курицей и просто так.

Вкус получается насыщенным и пикантным: нежная, тающая во рту картошка, пропитанная чесночным маслом и пряностями, покрывается аппетитным слоем тягучего расплавленного сыра.

Для приготовления понадобится: 8 средних картофелин, 100–150 г твердого сыра, 3–4 зубчика чеснока, 3 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. кунжута, 1 ч. л. паприки, соль и черный перец по вкусу, свежая петрушка для подачи. Разогрейте духовку до 200 градусов. Картофель нарежьте крупными дольками. В большой миске смешайте картофельные дольки с растительным маслом, пропущенным через пресс чесноком, паприкой, кунжутом, солью и перцем. Выложите картошку в один слой на противень. Накройте сверху фольгой и отправьте в духовку на 25–30 минут, пока картофель не станет мягким. Затем снимите фольгу, щедро посыпьте картофель тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут без фольги. Подавайте горячим, посыпав свежей петрушкой.

Ране стало известно, как приготовить котлеты из пекинской капусты без мяса — хрустящие снаружи и сочные внутри: легкий ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Картошка по-гениальному: клецки шленские с жареным луком и шкварками — простота, которая работает
Общество
Картошка по-гениальному: клецки шленские с жареным луком и шкварками — простота, которая работает
Картошка, яйца и сосиски — сочная запеканка: готовить просто, а выглядит так, как будто очень старалась
Общество
Картошка, яйца и сосиски — сочная запеканка: готовить просто, а выглядит так, как будто очень старалась
Горсть грибов, сыр и ложка муки — мешаю тесто. Через 15 минут на столе хрустящие лепешки. Хоть на завтрак, хоть на ужин
Общество
Горсть грибов, сыр и ложка муки — мешаю тесто. Через 15 минут на столе хрустящие лепешки. Хоть на завтрак, хоть на ужин
Картошка по-гениальному: клецки шленские с жареным луком и шкварками — простота, которая работает
Общество
Картошка по-гениальному: клецки шленские с жареным луком и шкварками — простота, которая работает
Картошка, яйца и сосиски — сочная запеканка: готовить просто, а выглядит так, как будто очень старалась
Общество
Картошка, яйца и сосиски — сочная запеканка: готовить просто, а выглядит так, как будто очень старалась
картошка
рецепты
гарниры
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
Картошка с сыром по-турецки: отпадный гарнир — вкусно с мясом, курицей и просто так Откройте для себя секрет отпадного гарнира: картошка с сыром по-турецки. Ее вкусно есть с мясом, курицей и просто так.
8 средних картофелин
100-150 г твердого сыра
3-4 зубчика чеснока
3 ст. л. растительного масла
1 ст. л. кунжута
1 ч. л. паприки
соль и черный перец по вкусу
свежая петрушка для подачи
>
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Картофель нарежьте крупными дольками. В большой миске смешайте картофельные дольки с растительным маслом, пропущенным через пресс чесноком, паприкой, кунжутом, солью и перцем.
Выложите картошку в один слой на противень. Накройте сверху фольгой и отправьте в духовку на 25-30 минут, пока картофель не станет мягким.
Затем снимите фольгу, щедро посыпьте картофель тертым сыром и запекайте еще 10-15 минут без фольги.
Подавайте горячим, посыпав свежей петрушкой.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам будут больше платить за производственные травмы
Названы дата и место прощания с Олейниковым
Как выбрать новую кухню: от планировки до фурнитуры
«Украинцы перешли в наступление»: Орбан вновь сказал «нет» Киеву
На Западе указали на скрытое значение переговоров в Абу-Даби
«Может вырваться и другой»: Онищенко об угрозе новой пандемии в 2026 году
Москвичам сообщили о самой холодной ночи с начала зимы
На Западе привели доводы в пользу отказа от покупки Гренландии
Животные на службе: получают ли зарплату собаки и есть ли у них пенсия
Гастроэнтеролог назвал кофеманам максимальную дозу эспрессо
Эксперт предрекла массовое банкротство ресторанов в Киеве
Королевская семья Британии: новости, Кейт в бешенстве от слухов о разводе
Что известно о последних днях жизни и причине смерти Александра Олейникова
Зеленский обратился к Трампу после удара ВС России по энергетике
Больше половины жителей Турции проголосовали за досрочные выборы
В США раскрыли, согласится ли Зеленский уступить территории
Российская лыжница вышла в четвертьфинал в спринте на Кубке мира
Погода в Москве в воскресенье, 25 января: ждать ли сильного ветра и морозов
Дания попросила НАТО обратить внимание на Арктику
25 января — Татьянин день и День студента: история двойного праздника
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.