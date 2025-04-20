Картофельные улитки с хрустящей корочкой! Обалденные слоеные булочки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные улитки с хрустящей корочкой! Обалденные слоеные булочки с картофельным пюре и зеленью. Идеальная выпечка для уютного чаепития — мягкие внутри, хрустящие снаружи!

Ингредиенты для теста

Молоко — 200 мл (теплое)

Вода — 200 мл (теплая)

Дрожжи сухие — 1 ст. л. (или 25 г свежих)

Сахар — 1 ст. л.

Масло растительное — 50 мл

Яйцо — 1 шт. (желток для смазки)

Соль — 1 ч. л.

Мука — 600–650 г (≈5 стаканов)

Для начинки

Картофель — 3–4 шт. (средние)

Масло сливочное — 1 ст. л.

Зеленый лук и укроп по вкусу

Молоко — 4 ст. л.

Соль — 1 ч. л.

Сыр чеддер — 50 г

Для оформления

Мед — 4 ст. л.

Вода — 50 мл

Кунжут — 2 ст. л.

Приготовление

1. Смешайте молоко, воду, дрожжи и сахар, оставьте на 10 минут. Добавьте масло, яйцо, соль и постепенно вводите муку. Замесите эластичное тесто, накройте и оставьте на 1 час в тепле. Отварите картофель, разомните с маслом, молоком и солью. Добавьте тертый сыр, зеленый лук.

2. Подошедшее тесто разделите на 3 части, раскатайте в пласты. Равномерно распределите начинку, нарежьте полосками (ширина — 3–4 см). Скрутите рулетики, разрежьте их на шайбы в 1,5 см.

3. Смешайте мед с водой, смажьте края рулетов, обваляйте в кунжуте. Сверху нанесите желток, взбитый с молоком. Дайте постоять 30 минут. Выпекайте при 200°C 25–30 минут до золотистой корочки.

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