15 января 2026 в 15:35

Картофельные клецки с грибным соусом. Нежные шарики, которые не надо лепить. Просто, сытно, волшебно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эти картофельные клецки — прекрасный пример простой и гениальной белорусской кухни, где главные герои — душистый грибной соус и невероятно нежные, воздушные шарики из картофельного теста. Их волшебство в том, что лепить каждую клецку вручную не нужно: тесто просто нарезается ножом и отправляется в кипящую воду, что делает процесс приготовления быстрым и совершенно необременительным. Блюдо получается сытным, ароматным и по-настоящему домашним, способным согреть и порадовать в любой день.

Для клецек отварите 5 картофелин, разомните в пюре, добавьте 1 яйцо, 100 г муки, соль и перемешайте в крутое тесто. Тесто разделите на части, раскатайте в колбаски и нарежьте ножом на небольшие кусочки. Опустите их в кипящую подсоленную воду и варите 3–4 минуты после всплытия. Для соуса обжарьте 300 г нарезанных шампиньонов с 1 луковицей, добавьте 2 ст. л. сметаны, 100 мл сливок, соль и перец, потушите 5 минут. Готовые клецки откиньте на дуршлаг, переложите на тарелку и полейте горячим грибным соусом. Подавайте сразу, украсив укропом.

картофель
рецепты
ужины
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
