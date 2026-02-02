Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:04

Картофель в духовке «как на костре»: хрустящий, ароматный, с дымком. Бесподобный гарнир к мясу, курице или рыбе

Фото: D-NEWS.ru
Этот картофель настолько самодостаточен по вкусу, что не перебивает, а, наоборот, идеально дополняет любое основное блюдо: от стейка и куриной грудки до запеченной рыбы или овощных котлет.

Для гарнира беру 1 кг небольшого картофеля (идеально подходит молодой или сорта с желтой мякотью). Тщательно мою каждый клубень жесткой щеткой, но не очищаю от кожуры. Если картофель крупный, разрезаю его на половинки или четвертинки. В большую миску выкладываю чистый картофель. Добавляю 3-4 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, 3 зубчика чеснока, пропущенных через пресс, 1 чайную ложку сушеных прованских трав (или паприки), соль и молотый черный перец по вкусу. Тщательно перемешиваю руками, чтобы каждый клубень был равномерно покрыт маслом и специями. Духовку разогреваю до 200 °C.

Противень застилаю бумагой для выпечки. Выкладываю картофель в один слой, чтобы кусочки не соприкасались плотно. Плотно накрываю противень сверху фольгой. Отправляю в духовку на 40 минут. Затем аккуратно снимаю фольгу (осторожно, пар!) и запекаю еще 15–20 минут без фольги, пока картофель не станет золотистым и хрустящим снаружи. Готовый картофель выкладываю на блюдо и сразу посыпаю обильно рубленной свежей зеленью (петрушка, укроп, зеленый лук). Подаю горячим.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.

