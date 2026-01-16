Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 19:35

Картофель «Айдахо» с куриным филе в сливочном соусе. Простой и вкусный ужин для всей семьи: хоть на праздник, хоть в будни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — прекрасный пример того, как из доступных ингредиентов можно создать по-настоящему праздничный и сытный ужин. Нежный картофель «Айдахо», запечённый до золотистой корочки, становится идеальной основой для сочного куриного филе, томлёного в нежном сливочном соусе. Сочетание простых продуктов даёт удивительный результат: ароматное, аппетитное и очень гармоничное блюдо, которое одинаково украсит и будничный стол, и небольшое семейное торжество.

Вам понадобится: 4 крупные картофелины, 2 куриных филе, 200 мл сливок 20%, 100 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец и зелень. Картофель тщательно вымойте, обсушите и, не очищая, разрежьте каждую картофелину пополам. Выложите половинки на противень срезом вверх, слегка посолите и запекайте 30 минут при 200°C. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте до лёгкой румяности. Добавьте к курице измельчённый чеснок, влейте сливки, посолите, поперчите и потушите 5-7 минут. Достаньте картофель, сверху на каждую половинку выложите курицу в соусе, посыпьте сыром и верните в духовку ещё на 10 минут. Подавайте, украсив свежей зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Общество
Пористые блины как в кафе: простой рецепт с разрыхлителем, который не подведет!
Ажурные блинчики без слез и разрывов: волшебный секрет с кипятком — просто и надежно!
Общество
Ажурные блинчики без слез и разрывов: волшебный секрет с кипятком — просто и надежно!
Эту вкуснятину ела в Хельсинки! Запеканка-пирог с горбушей и укропом — ароматное облако с золотистой корочкой
Общество
Эту вкуснятину ела в Хельсинки! Запеканка-пирог с горбушей и укропом — ароматное облако с золотистой корочкой
Полчаса, и ужин готов: сытное горячее из пачки фарша и макарон с ароматной подливой
Общество
Полчаса, и ужин готов: сытное горячее из пачки фарша и макарон с ароматной подливой
Салат с курицей заиграет новыми красками: секреты вкусового контраста от опытной хозяйки!
Общество
Салат с курицей заиграет новыми красками: секреты вкусового контраста от опытной хозяйки!
рецепты
ужины
кулинария
картофель
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Связали руки»: в Китае объяснили «неадекватную» позицию Зеленского
Британцы доигрались, «черный» нюанс в деле Долиной: что будет дальше
Пирог для будней — капустная начинка и хрустящая корочка сверху
Финляндию накрыло рекордное число банкротств с 1990-х
Названа дата релиза посмертного альбома Паши Техника
Россиянам рассказали, когда закончится пик магнитных бурь на планете
Как быстро уснуть без снотворного и счета овец — советы при бессоннице
Пристыдивший учительницу за маленькую зарплату школьник извинился
Оценена возможность массовых протестов на Украине из-за блэкаутов
Военэксперт раскрыл смысл ударов по энергетике Украины
Школьникам разрешили использовать слово «гойда» на ЕГЭ
Жена легенды английского футбола чуть не умерла из-за маникюра
Финуправляющий Блиновской подала иск на 177 млн рублей
Война, чума, русские погромы? Почему МИД РФ просит не ездить в Молдавию
Раскрыто, сколько мужчин легально выехали с Украины и не вернулись
Смерть футболиста, огонь в полиции, гибель младенцев: главные ЧП недели
Селевой сход парализовал движение поездов в Сочи
Ушел из жизни оператор «Калины красной» и «Печек-лавочек»
Куда сходить в Москве в выходные 17-18 января: Италия и Тимоти Шаламе
Составлен список звезд с самыми большими алиментами
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.