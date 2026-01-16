Картофель «Айдахо» с куриным филе в сливочном соусе. Простой и вкусный ужин для всей семьи: хоть на праздник, хоть в будни

Это блюдо — прекрасный пример того, как из доступных ингредиентов можно создать по-настоящему праздничный и сытный ужин. Нежный картофель «Айдахо», запечённый до золотистой корочки, становится идеальной основой для сочного куриного филе, томлёного в нежном сливочном соусе. Сочетание простых продуктов даёт удивительный результат: ароматное, аппетитное и очень гармоничное блюдо, которое одинаково украсит и будничный стол, и небольшое семейное торжество.

Вам понадобится: 4 крупные картофелины, 2 куриных филе, 200 мл сливок 20%, 100 г твёрдого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец и зелень. Картофель тщательно вымойте, обсушите и, не очищая, разрежьте каждую картофелину пополам. Выложите половинки на противень срезом вверх, слегка посолите и запекайте 30 минут при 200°C. Куриное филе нарежьте кубиками и обжарьте до лёгкой румяности. Добавьте к курице измельчённый чеснок, влейте сливки, посолите, поперчите и потушите 5-7 минут. Достаньте картофель, сверху на каждую половинку выложите курицу в соусе, посыпьте сыром и верните в духовку ещё на 10 минут. Подавайте, украсив свежей зеленью.

