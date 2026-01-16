Усольцев — убийца? Правда ли, что он расправился с семьей в тайге, детали

Бизнесмен Сергей Усольцев, который пропал вместе с семьей в конце сентября в Красноярском крае, мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину, заявил его друг Валентин Дегтярев. Почему он так считает, что известно о поисках Усольцевых?

Правда ли, что Усольцев расправился с семьей в тайге

Дегтярев объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением. Мужчина рассказал об увлечении Сергея мистикой и геоглифами, а также его участии в религиозной общине неопятидесятников. Особенно шокировали Валентина последние разговоры, в которых бизнесмен говорил о «вечной жизни погибших в горах». По мнению Дегтярева, Усольцев мог спонтанно убить жену, дочерь и даже собаку, после чего, возможно, покончил с собой.

«Такие люди, как Усольцев, идут на преступления спонтанно. Поэтому он и купил нож. Я уверен, что не было никакого побега, не было никакой третьей силы. Сергей — убийца своей семьи. Что-то с ним происходило в последнее время неладное. Это и вылилось в страшное преступление», — уверен Дегтярев.

Официального подтверждения этой информации нет. Усольцевы найдены не были.

Что известно о пропавшей семье Усольцевых

Семья Усольцевых бесследно пропала 28 сентября 2025 года, отправившись в поход в сторону скального массива Буратинка в Красноярском крае. В поиске супругов приняли участие более 1,4 тысячи неравнодушных людей из разных уголков России. Рассматривались разные версии их исчезновения — от побега за границу до похищения НЛО. Некоторые эксперты полагали, что Усольцевы попали в параллельный мир.

Семья Усольцевых Фото: Социальные сети

Заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова в начале января рассказала, что Усольцевы могли пропасть в одной из пещер Кутурчинского Белогорья. По ее словам, в этой местности были найдены две глубокие пещеры с широкими входами-колодцами. По темноте и при плохой погоде в такую можно упасть, подчеркнула представитель СК.

Также выяснилось, что семья Усольцевых, вероятно, направлялась к горе Мальвинка, где расположен пирамидальный «камень желаний».

«Это место в целом жители называют Буратинка, но по факту там две скалы — Буратинка и Мальвинка. Мы предполагаем, что, скорее всего, наши потерявшиеся ушли на скалу Мальвинка. С учетом того, что Ирина Усольцева говорила о том, что она хотела бы увидеть там „камень желаний“, который находится как раз по пути к горе Мальвинка», — сообщила Сырымбетова.

Ранее ChatGPT в ответ на запрос корреспондента NEWS.ru предположил, что Усольцевых, вероятнее всего, найдут поздней весной или ранним летом. По «мнению» нейросети, супругов с пятилетней дочкой случайно обнаружат охотники в овраге.

