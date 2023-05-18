Птичий грипп в Москве: какие районы опасны, как не заразиться и не умереть Сергей Собянин ввел карантин в районе Братеево и ограничения в других муниципалитетах столицы из-за выявления чумы птиц

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Мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа. Причиной этой ограничительной меры стало выявление 16 мая в районе Братеево «случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц». Кто является переносчиком болезни, может ли она передаваться человеку, как не заразиться и как избежать летального исхода, грозит ли вспышка птичьего гриппа перерасти в эпидемию — в материале NEWS.ru.

Где очаг птичьего гриппа в Москве

Очаг инфекции — участок болотистой местности между ТРЦ на Бесединском шоссе, 15, и электродепо «Братеево». Там объявлен карантин «на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага», запрещено посещение посторонними лицами, лечение, ввоз и вывоз птиц, убой «с целью получения от них продуктов убоя», вывоз продукции птицеводства и кормов.

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Также на карантинной территории запрещено снятие с погибших птиц пера и пуха, вывоз инвентаря, с которыми могли контактировать больные птицы, въезд и выезд транспорта, за исключением техники, задействованной в ликвидации очага.

Как сообщили в Россельхознадзоре, птичий грипп в Москве был найден после обследования трупов чаек около Борисовского пруда и прибрежной территории реки Городни. Места гибели чаек были объявлены эпизоотическими очагами.

В каких районах Москвы ввели карантин по птичьему гриппу

Угрожаемой зоной объявлены районы Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное и Зябликово. Также под наблюдением будет находиться территория, примыкающая к угрожаемой зоне.

В угрожаемой зоне запрещены действия с птицами и инкубационным яйцом, заготовка кормов для них и выгульное содержание. Помимо этого, на данной территории временно запретили устраивать сельхозярмарки, выставки, торги и другие мероприятия, связанные с птицами и животными других видов.

Что такое птичий грипп

Птичий грипп, или классическая чума птиц, — острая инфекционная вирусная болезнь, характеризующаяся поражением органов пищеварения и дыхания, а также высокой летальностью.

Наличие высоковирулентных штаммов позволяет отнести птичий грипп к особо опасным болезням, которые могут причинить большой экономический ущерб. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10- до 100-процентной гибели среди заболевших и поражать одновременно несколько видов птиц. Природным резервуаром вируса являются мигрирующие птицы, чаще всего это дикие утки. В отличие от домашних птиц, в диких популяциях высока устойчивость к вирусу.

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Какие симптомы птичьего гриппа

Симптомы чумы птиц у человека похожи на признаки обычного гриппа. Это кашель, насморк, боль в горле и голове, а также высокая температура.

Как пояснил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, эти симптомы «не слишком специфические», поэтому для постановки диагноза нужен опытный врач.

Что известно о штаммах птичьего гриппа

Существует несколько штаммов птичьего гриппа. Один из них — H5N1, который, по мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), может перерасти в глобальную пандемию, если он приобретёт способность передаваться от человека к человеку из-за способности мутировать.

Как правило, человек может заразиться этим штаммом при контакте с птицами, но пока передача вируса от птиц человеку малоэффективна. Около 60% известных случаев заражения людей H5N1 привели к их гибели. Впервые заражение человека этим штаммом зарегистрировали в Гонконге в 1997 году во время вспышки гриппа у домашней птицы. Тогда заболело 18 человек, шесть из них умерли. К августу 2005 года зарегистрировано 112 случаев заболевания человека во Вьетнаме, Таиланде, Камбодже, Индонезии, из них 64 были смертельными.

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Штамм H7N9 также передавался человеку — в Китае в апреле 2013 года были зафиксированы 453 случая. 175 человек погибли.

Штамм H5N8 был зафиксирован в России в феврале 2021 года. Как заявляла глава Роспотребнадзора Анна Попова, этот штамм «способен передаваться от птиц к человеку, он преодолел межвидовой барьер, но от человека к человеку на сегодняшний день этот вариант вируса гриппа не передается». По ее словам, учеными «выделен генетический материал данного вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики».

Существует еще штамм птичьего гриппа H3N8. В апреле 2023 года ВОЗ сообщила, что в Китае зарегистрировали первую в мире смерть от этого варианта вируса. Погибшая женщина контактировала с живой птицей на рынке города Чжуншань.

Какой именно штамм обнаружили в Москве, не сообщается. NEWS.ru отправил соответствующий запрос в Роспотребнадзор, но там не смогли предоставить оперативный комментарий.

Передается ли птичий грипп от человека к человеку

Как рассказал NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн, птичий грипп может вызвать заболевание у людей, но от человека к человеку не передается.

Как не заразиться птичьим гриппом

По словам Альтштейна, «чтобы заболеть птичьим гриппом, нужно получить очень большую дозу вируса».

«Если вы просто прошли мимо больной птицы, то вряд ли заразитесь, а если имеете тесный контакт с больными птицами, например с курицами, или долго находитесь в закрытом помещении с ними, то высока вероятность инфицироваться», — предупредил эксперт.

Вирусолог отметил, что птичий грипп — опасное заболевание: «Летальность примерно 50%. Протекает очень тяжело. Можно умереть».

Может ли начаться эпидемия птичьего гриппа в Москве

По словам учёного, эпидемия птичьего гриппа Москве не грозит, но «может наступить момент, когда появятся мутанты [вируса птичьего гриппа], способные передаваться от человека к человеку». Однако, по мнению Альтштейна, «сейчас нет серьезных оснований думать, что такие мутанты есть».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ученый добавил, что горожанам не надо «сильно по этому поводу беспокоиться» и вводить масочный режим: «Оснований носить маски нет. Еще неизвестно, что кто-то заболел [в Москве]. От человека к человеку птичий грипп не передается. Что вам дадут маски? Это тем, кто с птицей непосредственно работает, нужны маски».

Роспотребнадзор распространил пресс-релиз с утверждением о том, что «рисков для жизни и здоровья жителей Москвы из-за гриппа птиц нет, случаев инфицирования людей не было».

Как птицы могут распространять птичий грипп

По словам Анатолия Альтштейна, вряд ли голуби могут быть распространителями птичьего гриппа. При этом он напомнил, что птицы «переносят различные инфекции, например пситтакоз — очень тяжелое заболевание».

Учёный добавил, что передача вируса птичьего гриппа от голубей не описана и науке неизвестна. Инфекцию передают утки, гуси и в первую очередь куры. Поэтому «кормить голубей можно». Что касается кошек и собак, то от больных птиц они не заразятся, уточнил вирусолог.

Где помимо Москвы в РФ была вспышка птичьего гриппа

Ранее чума птиц фиксировалась в Удмуртии. Там жертвами вспышки стали более ста чаек. Случаи гибели птиц зафиксированы в Глазове и Ижевске. Республиканским центром был установлен режим повышенной готовности. Эксперты говорили о штамме H5N1, предостерегая местных жителей о его высокой контагиозности и рекомендуя изолировать своих пернатых.

13 мая стало известно, что администрация Ижевска конфисковала у местных жителей домашнюю птицу из-за высокопатогенного гриппа. За кур, уток, гусей людям обещали выплатить компенсацию.