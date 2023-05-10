Новости регионов: жителей Башкирии бесплатно угостили шаурмой с норовирусом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Башкирии Роспотребнадзор выявил в шаурме, которой бесплатно угощали местных жителей, норовирус. По данным СК, 17 человек отравились, в том числе девять детей. Тем временем в Нижнем Новгороде в парке «Швейцария» проводят обработку от клещей. Парк будет закрыт до 11 мая, после чего вернется к работе в штатном режиме.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В ставропольском сквере Героев России появился первый в регионе робот-бариста. Как пишет newstracker.ru, робот готовит напитки на основе кофе, натурального молока и какао. За его работой можно наблюдать через стекло.

Республика Удмуртия

Жертвами птичьего гриппа, разбушевавшегося в Удмуртии, стали более ста чаек. Случаи гибели птиц зафиксированы в Глазове и Ижевске. Республиканским центром был установлен режим повышенной готовности. Об этом сообщает udm-info.ru. Эксперты предостерегают местных жителей о высокой контагиозности вируса H5N1 и рекомендуют изолировать своих пернатых. Обо всех случаях гибели птиц следует сообщать в госветслужбу УР.

Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

Ростовская область

Предприятие «Водоканал Ростова-на-Дону» направило в суд иск на сумму 24 тысячи рублей в отношении футбольного клуба «Ростов». В январе «Водоканал Ростова-на-Дону» уже успешно взыскал с клуба 297 тысяч рублей в судебном порядке, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В столице Татарстана с 18 по 21 мая на площадке экстрим-парка «УРАМ» пройдет Всероссийский фестиваль спорта «Движение первых», сообщает inkazan.ru. В Казань съедутся около тысячи детей и подростков со всей страны. На фестиваль приглашен телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Фото: будьвдвижении.рф

Волгоградская область

Через 12 лет жители Волгоградской области будут получать зарплату в 100 тысяч рублей, сообщает издание novostivolgograda.ru, ссылаясь на номинальные темпы роста заработных плат на уровне среднего регионального значения за последние пять лет. По расчетам специалистов, за 12 лет доходы 50% работающего населения достигнут более 100 тысяч рублей в месяц.

Нижегородская область

В связи с акарицидной обработкой парк «Швейцария» в Нижнем Новгороде будет закрыт 10 мая. По данным newsnn.ru, самый крупный парк города заработает в штатном режиме с 11 мая.

Свердловская область

Екатеринбургские дайверы провели акцию «Бессмертный полк» на дне водоема под Нижним Тагилом, информирует tagilcity.ru. Десять спортсменов совершили заплыв колонной с портретами родственников — участников Великой Отечественной войны. Максимальная глубина погружения составила 56 м, заплыв длился около 60 минут.

Фото: Уральский Дайвинг-центр ТРИТОН

Оренбургская область

В зоопарке Оренбурга выявили нарушения содержания животных, сообщает 56orb.ru. Было установлено, что размеры клеток, где содержатся гамадрилы, не соответствуют нормам. Кроме того, нормам не отвечал размер террариума, в котором живет нильский крокодил. В числе прочих нарушений стало известно, что у ИП и вовсе нет лицензии на содержание и использование животных в зоологическом парке. Владелица ИП привлечена к административной ответственности.

Тюменская область

В Тюмени женщины, участвующие в пешем патруле, привязали к дереву гражданина, посчитав его «диверсантом», который устроил природный пожар, сообщает nashgorod.ru. После выяснения обстоятельств мужчину отпустили. Чиновники попросили местных жителей не заниматься самоуправством.

Омская область

Как сообщает gorod55.ru, Драматический театр Омска потратит почти 1,9 млн рублей на размещение актеров и гостей 12-го фестиваля «Золотая маска», который пройдет в городе с 25 мая по 2 июня этого года. Предоставить свои услуги по размещению согласилась только гостиница «Сибирь», которая в итоге и стала победителем торгов.

Карелия

Власти Карелии не желают присваивать статус ОКН «теремам» в Петрозаводске, сообщает karelinform.ru. Инициатива о включении местных домов, построенных в начале 20 века, в реестр памятников деревянного зодчества принадлежит местным активистам.

Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Приморский край

Авиакомпания «Россия» сообщила о запуске прямого регулярного авиасообщения между Москвой и Владивостоком. По данным vostokmedia.com, первый полет состоится 10 июня. Ежедневные рейсы будут осуществляться на самолетах Boeing 777 на 373 мест. Затем частоту полетов в Приморский край планируют дополнительно увеличить.

Башкирия

В бесплатном угощении для жителей Башкирии Роспотребнадзор выявил норовирус, сообщает mkset.ru. Вирус возбудителя острой кишечной инфекции обнаружили у сотрудника заведения и в продуктах для приготовления шаурмы. Согласно информации российского СУ СК, пострадали 17 человек, среди которых девять детей.

Хабаровский край

Спустя 14 лет к берегам бухты Постовая в Хабаровском крае снова причалил фрегат «Паллада». На данный момент корабль зарегистрирован в Приморье, сообщает transsibinfo.com. Судно принимает студентов-практикантов мореходок Дальнего Востока. Местные жители могут посетить бесплатные экскурсии, которые проводятся на фрегате.