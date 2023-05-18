Вирусолог рассказал, на какое заболевание похож птичий грипп Вирусолог Альтштейн: симптомы птичьего гриппа очень похожи на обычный грипп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Симптомы птичьего гриппа схожи с признаками обычного гриппа: у заболевшего появляются кашель, насморк, боль в горле, головная боль, и все это сопровождается очень высокой температурой, рассказал в беседе с NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он подчеркнул, что симптомы птичьего гриппа не слишком специфические, поэтому нужен опытный врач, чтобы поставить правильный диагноз.

Симптомы птичьего гриппа похожи на признаки обычного гриппа: кашель, насморк, боль в горле, головная боль, очень высокая температура. Симптомы не слишком специфические, нужен опытный врач, чтобы поставить диагноз, — сказал Альтштейн.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево. Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко положительно оценил инициативу Собянина о мерах предосторожности, однако подчеркнул, что распоряжение мэра не означает объявление карантина на вышеуказанных территориях.