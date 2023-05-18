Онищенко опроверг введение карантина в нескольких районах Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел разумные ограничения в ряде столичных регионов из-за птичьего гриппа, но это не означает объявление карантина на данных территориях, заявил NEWS.ru бывший главный санитарный врач России, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его словам, сейчас в Москве наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с пернатыми, но пока они болеют неопасной для человека формой гриппа.

Слово «карантин» означает закрытие, запрет на выход из дома, общение. Собянин ввел разумные ограничительные мероприятия, потому что сейчас возникла неблагополучная ситуация с пернатыми, которые болеют пока неопасной для человека формой гриппа, но очень близкой к опасной. Так что не надо маяться дурью. Никакого карантина нет. Ввели меры, и правильно сделали, — отметил Онищенко.

Ранее Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево.

Карантин введен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.