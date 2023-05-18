Названы районы Москвы, закрытые на карантин из-за птичьего гриппа Собянин объявил карантин в 11 районах Москвы из-за птичьего гриппа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево.

В связи с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории района Орехово-Борисово Северное города Москвы <...> установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц, — говорится в распоряжении.

Карантин объявлен в 11 районах столицы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Ранее в Удмуртии выявили новый очаг птичьего гриппа. Инфицированную чайку нашли в селе Большой Селег Красногорского района вблизи пруда. Специалисты предупредили местных жителей, что прикасаться к больным или погибшим птицам нельзя.