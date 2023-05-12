Новости регионов: в Удмуртии выявили новый очаг птичьего гриппа

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Удмуртии выявили новый очаг птичьего гриппа. Инфицированную чайку нашли в селе Большой Селег Красногорского района вблизи пруда. Специалисты предупредили местных жителей, что прикасаться к больным или погибшим птицам нельзя. Тем временем в Свердловской области в течение дня ликвидировали 33 лесных пожара. Еще 18 возгораний были локализованы.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

В Ставрополье завели уголовное дело в отношении сотрудницы МФЦ. Ей может грозить до восьми лет лишения свободы. Как сообщает newstracker.ru, подозреваемая, получив от знакомого 30 тысяч рублей, приняла у него документы на оформление шести участков без необходимых по закону доверенностей.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Республика Удмуртия

В Удмуртии выявили очередной очаг птичьего гриппа — инфицированной оказалась чайка, которую обнаружили в селе Большой Селег Красногорского района возле пруда, сообщает udm-info.ru. Владельцам пернатых настоятельно рекомендуют изолировать птиц от представителей диких видов. Специалисты предостерегают — к больной или павшей птице притрагиваться нельзя.

Ростовская область

Городские власти ростовской области организовали патриотическую акцию «Георгиевская лента» на Сейшельских островах, сообщает rostov gazeta.ru. В столице Сейшел Виктории — городе-побратиме Ростова-на-Дону — волонтеры раздавали желающим георгиевские ленты.

Республика Татарстан

Столицу Татарстана включили в топ-5 городов, в которых менее выгодно сдавать квартиру в аренду, сообщает inkazan.ru. Жители Казани могут вернуть первоначальные вложения за 28 лет. При этом расчеты проводились без учета инфляции, комиссии, простоев и расходов на ремонт. Доходность квартиры в городе оценена специалистами на уровне 3,5%.

Фото: shutterstock Казань, Россия

Волгоградская область

В Волгоградской области суд приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за попытку избежать частичной мобилизации, сообщает novostivolgograda.ru. В сентябре минувшего года обвиняемый явился в кабинет группы управления персоналом, заявив, что у него с собой 20 кг тротила. Гражданин был обвинен в ложном сообщении о теракте.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде завели уголовное дело в связи с мошенничеством. По данным newsnn.ru, директор подрядной организации подозревается в хищении средств в размере 43 млн рублей. Крыша, фасад, водопровод, электросети и вентиляция учреждения остались без ремонта.

Свердловская область

В Свердловской области в течение дня были ликвидированы 33 лесных пожара, сообщает tagilcity.ru. Еще 18 природных возгораний удалось локализовать. Всего со стихией борются более четырех тысяч человек, в тушении задействовано 500 единиц техники, в том числе авиационной.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Оренбургская область

В восьмом сезоне телесериала «СашаТаня» на съемочной площадке появился актер из Оренбурга, сообщает 56orb.ru. 42-летний Вячеслав Шатненко сыграл роль телевизионного корреспондента.

Тюменская область

Подростка, совершившего попытку поджога тобольского военкомата, отправили в Тюмень в психоневрологический интернат, сообщает nashgorod.ru. До этого 15-летний учащийся школы находился под стражей.

Омская область

В Омской области два рыбака-браконьера обвиняются в незаконной рыбалке, сообщает gorod55.ru. Размер причиненного ущерба оценивается в 140 тысяч рублей. Обвиняемые признали вину и на добровольной основе выплатили штрафы. Им было назначено условное наказание.

Карелия

В Петрозаводске хотят отсудить 4,9 млн рублей за неисполнение обязательств по договорам энергоснабжения у троллейбусного управления, сообщает karelinform.ru. Единая карельская сбытовая компания направила соответствующий иск к ПМУП «Городской транспорт» в Арбитражный суд Карелии.

Приморский край

В Приморье после совершения жесткой посадки пропал 64-летний пилот вертолета. По данным vostokmedia.com, хвост вертолета оборвал электропровода на станции «Транснефти» — на месте работают энергетики и сотрудники полиции.

Фото: СК РФ

Башкирские парламентарии хотят ввести бесплатный проезд в автобусах, где нет терминалов. Законодательная инициатива будет рассмотрена в Курултае 25 мая. Депутаты убеждены, что принятие водителем оплаты во время движения транспорта отрицательно сказывается на безопасности перевозки и нередко становится причиной скандалов. Кроме того, в случаях, когда дети не могли расплатиться картой, их иногда высаживали вдали от дома, сообщает mkset.ru.

Хабаровский край

На отдыхе в Хабаровском крае побывали более 20 тысяч человек — это превышает показатели минувшего года на 7,8%. Самым популярным оказался отдых на природе, сообщает transsibinfo.com. Ранее региональный центр включили в десятку наиболее востребованных направлений внутренних авиаперевозок на майские праздники.