Вирусолог рассказал, могут ли голуби заразить человека птичьим гриппом Вирусолог Альтштейн: утки, гуси, куры и голуби могут заразить человека птичьим гриппом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Утки, гуси и куры могут заразить человека птичьим гриппом, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. По его словам, голуби с минимальной долей вероятности являются переносчиками этой инфекции, поскольку передача от них не описана и неизвестна.

Вряд ли голуби могут переносить птичий грипп. Птицы, конечно, переносят инфекции, например пситтакоз — очень тяжелое заболевание. <...> Но передача птичьего гриппа от голубей не описана, неизвестна. Его передают утки, гуси и куры, в первую очередь куры, — объяснил Альтштейн.

Вирусолог отметил, что кормить голубей можно, однако в целях профилактики детям и пожилым лучше не контактировать активно с птицами. Альтштейн добавил, что домашние животные, такие как кошки и собаки, от больных пернатых не заразятся.

Ранее вирусолог рассказал, что людям не стоит носить маски на фоне карантина в ряде районов Москвы из-за выявления птичьего гриппа, так как вирус не передается от человека к человеку. Альтштейн подчеркнул, что средства индивидуальной защиты нужны тем, кто постоянно работает с пернатыми.