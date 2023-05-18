Вирусолог рассказал, нужно ли москвичам носить маски из-за птичьего гриппа Вирусолог Альтштейн: москвичам не нужно носить маски из-за птичьего гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что москвичам не стоит носить маски на фоне карантина, введенного в ряде районов столицы из-за птичьего гриппа. По его словам, вирус не передается от человека к человеку. Эксперт подчеркнул, что средства индивидуальной защиты нужны тем, кто постоянно работает с птицами.

Оснований носить в Москве маски нет. Еще неизвестно, что кто-то заболел. От человека к человеку птичий грипп не передается, так что вам дадут маски? Маски нужны тем, кто непосредственно работает с птицей. Карантин ввели, значит, контакты с птицей на этих участках или предприятиях ограничат, чтобы посторонние люди туда не проникали. Усилят гигиенические меры, уборку, возможно, сотрудники предприятий будут носить маски, — отметил Альтштейн.

По его словам, мегаполису не грозит начало эпидемии или вспышки птичьего гриппа. По мнению вирусолога, людям не стоит беспокоиться по поводу карантинных мер в городе.

Мэр Москвы Сергей Собянин 18 мая объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и в Братеево.

Ограничения вводятся в 11 районах Москвы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.

Ранее Альтштейн рассказал NEWS.ru, что симптомы птичьего гриппа схожи с признаками обычного гриппа. У заболевшего появляются кашель, насморк, боль в горле, головная боль, все это сопровождается очень высокой температурой. Альтштейн подчеркнул, что симптомы этого заболевания не слишком специфические, поэтому нужен опытный врач, чтобы поставить правильный диагноз.