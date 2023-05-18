Москве не грозит начало эпидемии или вспышки птичьего гриппа, рассказал NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Таким образом он прокомментировал распоряжение мэра столицы Сергея Собянина ввести карантин в нескольких районах мегаполиса.
Сам по себе птичий грипп может вызвать заболевание у человека, причем со смертельным исходом. Но от человека к человеку он не передается. Поэтому эпидемия или вспышка Москве не грозит. Ее не должно быть и не может быть. По крайней мере до сих пор не было. Вообще, может наступить момент, когда появятся мутанты [вируса птичьего гриппа], способные передаваться от человека к человеку. Но сейчас нет серьезных оснований думать, что такие мутанты есть, — добавил Альтштейн.
По словам ученого, людям не стоит беспокоиться по поводу карантинных мер в Москве.
Собянин 18 мая объявил карантин в нескольких районах столицы из-за птичьего гриппа. Случаи заболевания диких пернатых выявили в Орехово-Борисово Северном и Братеево.
Ограничения вводятся в 11 районах Москвы: Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное, Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово.
Ранее в Удмуртии выявили новый очаг птичьего гриппа. Инфицированную чайку нашли в селе Большой Селег Красногорского района вблизи пруда. Специалисты предупредили местных жителей, что прикасаться к больным или погибшим птицам нельзя.