Сам по себе птичий грипп может вызвать заболевание у человека, причем со смертельным исходом. Но от человека к человеку он не передается. Поэтому эпидемия или вспышка Москве не грозит. Ее не должно быть и не может быть. По крайней мере до сих пор не было. Вообще, может наступить момент, когда появятся мутанты [вируса птичьего гриппа], способные передаваться от человека к человеку. Но сейчас нет серьезных оснований думать, что такие мутанты есть, — добавил Альтштейн.