Карамельный пирог: простой рецепт из банки сгущенки — но все подумают, что он из кондитерской. Невероятно нежный десерт с золотистым карамельным вкусом и бархатной текстурой! Этот пирог идеально сочетает в себе хрустящую песочную основу и воздушную сметанно-сливочную начинку. Простое в приготовлении, но изысканное угощение для чаепития.

Ингредиенты для теста

Мука — 220 г

Масло сливочное — 100 г

Сахар — 70 г

Сода — ½ ч.л.

Для начинки

Сметана — 400 г

Сгущенное молоко — 1 банка

Сахар — 170 г

Яйца — 2 шт.

Приготовление

Разотрите масло с мукой и сахаром в крошку, добавьте соду. Выложите тесто в форму, распределив по дну и бортикам. Смешайте сметану со сгущенкой, яйцами и сахаром до однородности. Залейте начинку на основу. Выпекайте 35-40 минут при 170°C до золотистого цвета. Полностью остудите в течение 3-4 часов для идеальной текстуры.

