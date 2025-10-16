Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 12:45

Карамельный пирог: простой рецепт из банки сгущенки —  но все подумают, что он из кондитерской

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Карамельный пирог: простой рецепт из банки сгущенки — но все подумают, что он из кондитерской. Невероятно нежный десерт с золотистым карамельным вкусом и бархатной текстурой! Этот пирог идеально сочетает в себе хрустящую песочную основу и воздушную сметанно-сливочную начинку. Простое в приготовлении, но изысканное угощение для чаепития.

Ингредиенты для теста

  • Мука — 220 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Сахар — 70 г
  • Сода — ½ ч.л.

Для начинки

  • Сметана — 400 г
  • Сгущенное молоко — 1 банка
  • Сахар — 170 г
  • Яйца — 2 шт.

Приготовление

  1. Разотрите масло с мукой и сахаром в крошку, добавьте соду. Выложите тесто в форму, распределив по дну и бортикам. Смешайте сметану со сгущенкой, яйцами и сахаром до однородности.
  2. Залейте начинку на основу. Выпекайте 35-40 минут при 170°C до золотистого цвета. Полностью остудите в течение 3-4 часов для идеальной текстуры.

Ранее мы готовили киш лорен — простой французский пирог. Классика с сырно-ветчинной начинкой.

