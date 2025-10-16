Карамельный пирог: простой рецепт из банки сгущенки — но все подумают, что он из кондитерской. Невероятно нежный десерт с золотистым карамельным вкусом и бархатной текстурой! Этот пирог идеально сочетает в себе хрустящую песочную основу и воздушную сметанно-сливочную начинку. Простое в приготовлении, но изысканное угощение для чаепития.
Ингредиенты для теста
- Мука — 220 г
- Масло сливочное — 100 г
- Сахар — 70 г
- Сода — ½ ч.л.
Для начинки
- Сметана — 400 г
- Сгущенное молоко — 1 банка
- Сахар — 170 г
- Яйца — 2 шт.
Приготовление
- Разотрите масло с мукой и сахаром в крошку, добавьте соду. Выложите тесто в форму, распределив по дну и бортикам. Смешайте сметану со сгущенкой, яйцами и сахаром до однородности.
- Залейте начинку на основу. Выпекайте 35-40 минут при 170°C до золотистого цвета. Полностью остудите в течение 3-4 часов для идеальной текстуры.
