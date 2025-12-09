ТИЭФ'25
09 декабря 2025

Карамельные баклажаны — мой персональный топ среди закусок: вкус Средиземноморья к любому празднику

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта закуска — настоящий симфонический оркестр, где каждый ингредиент исполняет свою партию, создавая гармоничное целое. Мягкие, впитавшие соус баклажаны выступают в роли насыщенной басовой линии, сладкие, лопающиеся томаты черри дают яркие высокие ноты, хвойный аромат розмарина добавляет пряную глубину, а густая, кисло-сладкая бальзамическая глазурь связывает все звуки в единую захватывающую композицию. Каждый кусочек — это наслаждение, где сталкиваются и сливаются разные вкусы и текстуры, не оставляя равнодушным никого.

Крупный баклажан (400–500 г) нарезаю кубиками 2×2 см, пересыпаю солью и оставляю в дуршлаге на 20 минут. Затем тщательно отжимаю от выделившейся жидкости. На хорошо разогретой сковороде с 1 ст. л. оливкового масла обжариваю баклажаны 4-5 минут до золотистого цвета. Добавляю 200 г томатов черри (можно разрезать пополам), 2-3 веточки свежего розмарина и вливаю 80 мл бальзамического уксуса. Готовлю еще 2-3 минуты на среднем огне, помешивая, пока соус не загустеет и не образует глазурь на овощах. Подаю теплыми, посыпав по желанию кедровыми орешками.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

