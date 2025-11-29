Капустный салат «Метелка» — польза для организма: 4 простых ингредиента и вкусная заправка. Этот салат получил свое название не просто так — он действительно работает как натуральная «метелка» для кишечника. Благодаря обилию клетчатки он мягко очищает организм, наполняет витаминами и дарит чувство сытости без тяжести.

Берем на 2 порции: свекла сырая — 150 г, морковь — 150 г, капуста белокочанная — 200 г, яблоко зеленое — 100 г, сок лимона — 2 ст. л., масло оливковое — 2 ч. л., соевый соус — 1 ст. л., щепотка соли.

Капусту шинкую тонкой соломкой и слегка разминаю руками — так она становится нежнее и выделяет сок. Свеклу, морковь и яблоко натираю на крупной терке. Смешиваю все овощи, заправляю лимонным соком и маслом. Секрет: если хотите сделать салат еще полезнее, добавьте чайную ложку семян льна или кунжута — они обогатят блюдо омега-кислотами. Идеально подходит как самостоятельный ужин или гарнир к запеченной курице.

