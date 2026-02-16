Капуста, яйцо и ложка муки — жарю лепешки с сюрпризом. Нежные, сочные, исчезают со сковороды моментально

Эти капустные лепешки с сюрпризом — гениально простое и невероятно вкусное блюдо, которое готовится из минимума продуктов, а исчезает со сковороды быстрее, чем вы успеваете пожарить новую партию. Их необычность в том, что под хрустящей капустной корочкой прячется тягучий сырный сюрприз, который приятно удивляет при каждом укусе. Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные лепешки с золотистой румяной корочкой, внутри — расплавленный сыр, который так аппетитно тянется, а снаружи — легкая хрустинка и аромат свежей капусты с укропом. Это идеальный вариант для быстрого ужина, когда хочется чего-то вкусного, сытного и без лишних хлопот.

Для приготовления вам понадобится: 300–400 г белокочанной капусты, 2 яйца, 2 ст. ложки муки, 100 г твердого сыра, пучок укропа, соль, перец и растительное масло для жарки. Капусту тонко нашинкуйте, переложите в миску, слегка посолите и хорошо помните руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Добавьте мелко рубленый укроп, яйца, муку, перец и тщательно перемешайте до однородности. Сыр нарежьте небольшими брусочками. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте капустную массу ложкой, формируя лепешки, в центр каждой положите кусочек сыра и сверху прикройте еще немного массы. Жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Подавайте горячими, со сметаной или любимым соусом.

