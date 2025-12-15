Новый год-2026
Капуста, мясо и тмин — собираю уральские пряженцы. Сытные, румяные, пахнущие детством

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В уральской кухне, суровой и сытной, как сам край, особое место занимают необычные пироги — пряженцы. Это не просто выпечка, а целый ритуал, вкус, который помнится с детства. Их главная особенность — способ приготовления: пирожки не пекутся, а пряжатся — обжариваются в большом количестве кипящего масла или жира в глубокой посуде, подобно чебурекам. Отсюда и название, и неповторимая текстура: хрустящая, пузырчатая и золотистая корочка скрывает сочную и ароматную начинку. Чаще всего это сочетание рубленого мяса и тушеной капусты с щедрой щепоткой тмина, чей теплый аромат является фирменным аккордом этого старинного блюда.

Для теста вам потребуется: 500 г муки, 250 мл теплой воды, 1 яйцо, 1 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. сахара. Для начинки: 400 г свино-говяжьего фарша, 300 г белокочанной капусты, 1 крупная луковица, 2 ч. л. молотого тмина, соль, перец по вкусу, масло для жарки.

Капусту мелко нашинкуйте, лук нарежьте кубиками. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту и тушите под крышкой до мягкости, затем откройте и выпарите лишнюю жидкость. Смешайте остывшую капусту с сырым фаршем, тмином, солью и перцем. Для теста в воде растворите соль и сахар, добавьте яйцо и масло. Постепенно всыпайте муку, замешивая крутое эластичное тесто. Дайте ему отдохнуть под полотенцем 30 минут. Раскатайте тесто в тонкий пласт, вырежьте стаканом кружки. На каждый кружок выложите начинку, сложите пополам и тщательно защипните края. В глубокой кастрюле или казане разогрейте большое количество растительного масла (около 1–1,5 см от дна). Опускайте пирожки порциями в кипящее масло и жарьте с обеих сторон до глубокого золотистого цвета. Выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать излишки жира. Подавайте пряженцы горячими.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

