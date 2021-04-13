Политолог: россияне стали разменной монетой в разногласиях Кремля и Турции

https://static.news.ru/photo/7de2f160-9c5f-11eb-ad09-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты объяснили, почему тысячи россиян лишили отдыха в Турции. По их мнению, дело вовсе не в пандемии коронавируса. Они утверждают, что куда большее значение здесь имеет политический подтекст, а жители РФ просто стали «разменной монетой» в этом вопросе, пишут «Новые известия».

Известие о том, что россияне не смогут отправиться в долгожданное путешествие, многих разозлило. В Сети писали, что в итоге без поездки остались 600 тысяч россиян, которые уже успели потратить в общей сумме 32 млрд рублей. При этом так и неясно, кто вернёт населению потерянные деньги.

Политолог Игорь Драндин считает, что причиной ситуации стала встреча президентов Турции и Украины — Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским — по поводу эскалации конфликта в Донбассе. Там турецкий лидер заявил, что намерен вернуть Крым Украине.

Как я и прогнозировал, Путин решил наказать россиян и приостановил авиасообщение с Турцией. Чтобы отвлечь внимание от истерических причин сего действа, под запрет также попала Танзания, — рассказал эксперт.

Он отметил, что ситуацию обставили таким образом, что дело «якобы в коронавирусе», однако реальное положение вещей иное.

В свою очередь сетевой аналитик Анатолий Несмиян считает, что такие меры приняты в качестве «наказания» для Турции из-за позиции её лидера. Он поведал, что в Кремле используют тактику «несимметричных ответов», которая, по его словам, не является эффективной.

Но для непрямых методов у Кремля нет интеллекта, для прямых — ресурсов. Поэтому ответы вроде нынешнего — это известная субстанция в проруби. Тактическая оттяжка времени в размен на будущую катастрофу, — выразил он своё мнение.

Социальный психолог Алексей Рощин тоже считает этот шаг политическим. По его словам, у людей попросту «сгорели» деньги, «но кого это волнует». Он также отметил, что имеется и юмористический аспект, когда общественности хоть и не нравится, но она продолжает одобрять любые «антиковидные» меры «с перекошенными от отвращения лицами».

Но и поддерживать напрямую Турцию прогрессивная общественность тоже не может — во-первых, в силу своего органического отвращения к любым мусульманским диктатурам, а во-вторых — поскольку Турция всё-таки толкает Украину к агрессивной войне, — добавил психолог.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ россиян от отпуска в Турции проверкой на патриотизм. Он отметил, что несмотря на действия властей, «должна же быть и гражданская солидарность». При этом часть пользователей не согласилась с ним и призвала не политизировать туризм, писал NEWS.ru.