В США не увидели возможности для отправки ракет Украине Аналитик Шрайвер: США не смогут поставить Украине ракеты для ударов вглубь РФ

США не смогут поставить Киеву ракеты для ударов вглубь России, написал в соцсети X американский аналитик Уилл Шрайвер. По его словам, у Вашингтона нет такого оружия.

Глупый разговор. У США нет ракет большой дальности, способных нанести удар вглубь России, которые они могли бы направить Украине, — говорится в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит дополнительное вооружение от Соединенных Штатов. Как уточнил республиканец, в этом пакете также будут снаряды для систем Patriot, расходы на которые возьмет на себя Евросоюз. Обсуждение поставок запланировано на встрече президента США с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 14 июля. Трамп обосновал передачу ракет для Patriot необходимостью обеспечения защиты Киева.

До этого британский аналитик Александр Меркурис заявил, что военные позиции Вашингтона могут ослабнуть, если США передадут Украине боеприпасы для комплексов противовоздушной обороны Patriot. По его словам, Трамп должен осознавать, что поставки этих ракет ВСУ могут истощить американский арсенал. Соединенные Штаты израсходовали почти все запасы таких комплексов и Белый дом попросту не может создавать боеприпасы к ним „из воздуха“, подчеркнул эксперт.