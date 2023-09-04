Как выбрать робот-пылесос: 8 важных функций Какой робот-пылесос выбрать для студии и квартиры, для ковров и без них, для уборки шерсти и пыли. Собрали самые важные рекомендации

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как выбрать робот-пылесо

Главное, что следует усвоить, если вы решили выбрать робот-пылесос — даже самый лучший из них не избавит вас от необходимости прибираться в квартире. Несмотря на то, что новые функции у моделей появляются все чаще, заменить ручную уборку в квартире пока ни одна машина не способна. Однако, если вы с умом решите задачу «как выбрать робот-пылесос» и приобретаете технику с оптимальным сочетанием функций, то сможете упростить свой быт в разы. Расскажем, как это сделать!

Как выбрать лучший робот-пылесос для небольшой квартиры

Если площадь вашей квартиры не превышает 30-40 кв. м, то это вовсе не означает, что уборки там требуется меньше, тем более, если дом расположен в центре шумного и пыльного города. Поэтому покупка помощника для домашних дел позволит избавиться от необходимости несколько раз в неделю проводить уборку, что особенно важно, если в квартире живут дети и домашние животные.

При этом, маленькая площадь отнюдь не означает, что можно купить самый дешевый агрегат. Разумнее будет выбрать оптимальное сочетание полезных функций, цены и качества. Итак, рассмотрим 4 нюанса, которые следует учесть при решении вопроса «какой робот-пылесос лучше купить для дома с небольшой жилой площадью».

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press Как выбрать робот-пылесос для квартиры

Размер и форма робота-пылесоса

Чем меньше по размеру современный робот-пылесос, тем лучше у него маневренность и проходимость. Стоит учитывать, что пылесос, высотой не более 5 см, сможет производить уборку под низкими шкафами, кроватями и тумбочками. Зато модели высотой до 9 см «умеют» преодолевать препятствия в виде невысоких, до 5 см, порогов между комнатами или «забираться» на ковер.

Большинство моделей роботов-пылесосов имеет круглую форму, поэтому им сложнее произвести уборку в углах комнат. Однако недавно в продаже появились и квадратные агрегаты, которые позволяют решить эту проблему. Но при выборе формы пылесоса, учитывайте, что углы комнат чаще всего заставлены мебелью, и уборку там все равно можно производить только вручную.

Мощность всасывания

Этот показатель означает, с какой мощностью пылесос будет «втягивать» пыль и мусор с пола. Если у вас в квартире нет ковров и ковровых покрытий, то вам вполне подойдет агрегат с мощностью до 15 Вт или 1000 Па. Для ковролина или ковра лучше выбрать технику с мощностью всасывания 30-60 Вт или 2100-4200 Па. Такие модели кроме того идеально подойдут для тех, у кого есть домашние питомцы с длинной шерстью, а также тем, у кого в квартире дощатый пол, в котором имеются щели.

Тип управления

Самые бюджетные модели роботов-пылесосов управляются с помощью кнопок на корпусе. Однако это может быть неудобно в случае, если вы хотите, чтобы техника производила уборку в ваше отсутствие. Для дистанционного управления домашним помощником можно приобрести модель с пультом управления, однако это тоже не решит вопрос отложенного запуска. Большинство крупных изготовителей роботов-пылесосов предлагают пользователям для управления пылесосом установить мобильное приложение. Чтобы машина могла реагировать на удаленное управление, ее придется подключить к домашнему роутеру. С помощью приложения для пылесоса можно будет легко создать виртуальные стены вокруг запретных зон, куда машина не будет заезжать для уборки — например, на собачью подстилку или в детскую игровую зону.

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press Как выбрать робот-пылесос для дома

Датчики навигации

Чтобы решить задачу, какой робот-пылесос лучше купить для дома и не пожалеть о выборе, обращайте внимание на то, как в модели реализована навигация. Самые ранние девайсы были оснащены только датчиком столкновения, который заставлял технику поворачивать, когда она наталкивалась на препятствия. Это нередко приводило к тому, что агрегат мог два раза почистить одну часть комнаты и лишь немного поработать на другой. Датчики столкновения сегодня по-прежнему устанавливают на модели, однако теперь существует 3 более надежных способа ориентации пылесоса в пространстве. Рассмотрим их подробнее.

Гироскоп. Один из самых простых и наименее затратных способов для направления робота в пространстве. Гиродатчик во время работы фиксирует и передает в «базу данных» направление, угол поворота и расстояние. Таким образом агрегат «запоминает» карту пространства. Это позволяет ему проходить и очищать всю площадь квартиры. Однако если во время работы у пылесоса кончится заряд аккумулятора, или он застрянет, то вся карта собьется и уборку квартиры машина начнет заново. Камера. Более совершенный способ составления карты пространства. Однако для правильной работы этой системы навигации необходимо хорошее освещение. Лидар. Самый современный способ ориентации в пространстве с помощью лазерного луча. Лидар расположен на верхней крышке пылесоса, он непрерывно сканирует пространство, составляя точную карту помещения. Техника, оснащенная таким датчиком, может запомнить сразу несколько карт уборки. Однако и у этой системы навигации есть минусы: лидар приводит к тому, что модель пылесоса будет иметь большую высоту, кроме того, лазер распознает шторы как препятствия, поэтому на время уборки их каждый раз придется поднимать наверх.Также лидар неправильно распознает зеркала и хромированные поверхности, что приводит к ошибкам в построении карты помещения.

Идеальным способом навигации можно считать комплексный: сочетание камеры и лидара.

Как выбрать робот пылесос для дома или большой жилплощади

На какие функции нужно обратить внимание, выбирая робот-пылесос для дома или большой квартиры? Есть несколько наиболее значимых.

Емкость аккумулятора

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Как выбрать лучший робот-пылесос

Робот-пылесос производит построение карты помещения и уборку до тех пор, пока у него есть заряд в аккумуляторе. Как только батарея разряжается, агрегат отключается. После зарядки он начинает уборку заново. Поэтому для больших площадей разумно приобретать технику с мощным аккумулятором. Эксперты рекомендуют для помещений, площадью до 65 кв. м приобретать пылесос с емкостью батареи 3000–3500 мА·ч. Если площадь больше — от 4000 мА·ч. На полную зарядку такой батареи может уходить до 16 часов. Аккумулятор лучше выбирать литий-ионным (Li-Ion), поскольку его можно подзаряжать даже если он разрядился не полностью.

Решить проблему с необходимостью вовремя заряжать пылесос может решить база. Когда заряд аккумулятора становится низким, машина сама направляется на станцию подзарядки. Купить базу для многих моделей можно отдельно.

Здесь также следует добавить, что уборка квартиры или дома с использованием робота — процедура небыстрая. Если на уборку маленькой квартиры, площадью до 30 кв. м машине потребуется до получаса, то при наличии жилплощади от 90 кв. м — около 1,5 часов. Именно поэтому мощность аккумулятора играет такое важное значение при наличии большой квартиры или дома.

Функция самоочистки

Для больших помещений удобнее покупать робот с большой емкостью пылесборника. Чтобы не тратить дополнительные средства на расходники, наиболее выгодным решением станет пластиковый многоразовый контейнер для сбора мусора, который достаточно промывать теплой водой. В большинстве моделей станций для пылесосов реализована возможность автоматического опорожнения мусоросборника. Пылесос из мобильного контейнера отправляет пыль в большой мусоросборник. Стоит учитывать, что функция самоочистки требует повышенного расхода заряда батареи. При этом от ручной очистки машины это вас все равно не избавит — волосы и шерсть домашних питомцев, намотавшиеся на щетки, придется вытаскивать вручную. Чтобы упростить эту процедуру, приобретайте силиконовые турбощетки, которые легко можно вытащить из агрегата. Для помещений площадью до 40 кв. м хватит контейнера для мусора емкостью до 300 мл, если площадь квартиры более 80 кв. м — приобретайте робот-пылесос емкостью 0,5 л. Добавим, что чем больше контейнер, тем выше пылесос.

Маршрут уборки

Первые модели роботов-пылесосов убирали помещение, двигаясь хаотически. Такой способ уборки подходит для малых квартир, в большом доме это приведет к тому, что техника будет пропускать большие участки. Кроме того, хаотичное движение приводит к повышенному расходу аккумулятора. Поэтому для больших квартир нужно выбирать агрегаты, которые умеют делать уборку в соответствии с определенным маршрутом.

Как выбрать робот пылесос с влажной уборкой

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press Какой пылесос лучше купить для дома

Роботы с функцией влажной уборки бывают двух типов:

Гибридный робот-пылесос, который может осуществлять функцию как сухой, так и влажной уборки. Этот вариант техники снабжают тряпкой из микрофибры, на которую в режиме влажной уборки из встроенного контейнера форсунки подают воду. Получается, что такой пылесос влажной тряпкой протирает пол. От сильных загрязнений подобный вариант не избавит. Полотер справляется с более серьезными загрязнениями — его удобно использовать для уборки в большом доме, а также в случае, если в квартире живет большая семья с детьми и засохшие пятна на полу появляются слишком часто. Техника влажной уборки в этом случае другая: полотер из встроенной емкости разбрызгивает воду на пол, а затем наезжает на влажное пятно и протирает его. Стоит помнить, что такой вариант не подойдет для квартиры, где пол выполнен из материалов, которым противопоказано долгое воздействие воды.

Чтобы правильно выбрать робот пылесос читаем отзывы владельцев

И в завершение несколько советов от владельцев роботов-пылесосов:

Если в вашей квартире много ковров или ковровых покрытий, выбирайте гибридный вариант пылесоса или агрегат только с функцией сухой уборки.

Для качественной очистки ковров пылесос должен быть оснащен не только боковой щеткой для заметания мусора, но и турбощеткой на всасывающем отверстии под днищем.

Турбощетка также необходима, если у вас в доме есть животные и члены семьи с длинными волосами. Обычная система всасывания у пылесосов со сбором такого мусора не справляется.

Лучше купить слишком мощный пылесос для небольшой квартиры, чем наоборот. В этом случае вы будете застрахованы от неприятной ситуации, когда робот, прибрав половину квартиры, уезжает на подзарядку на несколько часов.

Чтобы машина могли прибираться в ваше отсутствие, приобретайте модели с возможностью управления через мобильное приложение.

Если в квартире много углов и закоулков, лучше выбрать пылесос с максимальным комплексом датчиков для построения правильной карты помещения и более качественной уборки.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press Какой робот-пылесос выбрать

Одноразовые бумажные емкости для сбора мусора избавят вас от необходимости промывать контейнер. Но покупать такие расходники придется регулярно.

Чем больше у пылесоса функций, тем больше вероятность, что какая-то из них выйдет из строя и агрегат придется отдавать в ремонт.

Не гонитесь за количеством боковых щеток. Практика показывает, что одна щетка справляется с заметанием мусора так же хорошо, как две. Большее количество — просто маркетинговый ход.

Тряпку из микрофибры на моющих пылесосах придется прополаскивать после каждого использования.

Если вашей кошке понравилось кататься на роботе-пылесосе, отучить ее от этого занятия будет почти невозможно.

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