Названы лучшие способы максимально продлить жизнь пылесосу Строительный эксперт Васильев: фильтры пылесоса нужно регулярно чистить от пыли

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Максимально продлить жизнь пылесосу можно, если регулярно чистить контейнеры для мусора, фильтры и насадки, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. Он отметил, что устройство не стоит использовать на полную мощность, если она регулируется.

Регулярно очищайте контейнер и фильтр. Это улучшит мощность всасывания и позволит следить за наполняемостью емкости. Поролоновый и НЕРА-фильтр нельзя очищать водой, а сушить их нужно только при комнатной температуре. На батарее материал может стать хрупким или деформироваться. Выпускной фильтр НЕРА специалисты рекомендуют менять раз в один-два года, — добавил Васильев.

Собеседник напомнил, что хранить пылесос лучше в сухом и чистом углу, нельзя допускать падений и ударов, чтобы избежать повреждения корпуса и механизмов. Также необходимо внимательно относиться к кабелю: во время уборки он не должен перекручиваться или вставать на излом.

Также во время уборки передвигайте пылесос плавно, без резких движений, так как они тоже могут навредить кабелю. Следуя этим простым советам, вы сможете продлить срок службы вашего пылесоса и поддерживать его в хорошем состоянии на долгие годы, — подытожил Васильев.

Ранее директор производственного департамента сети химчисток Елена Кулакова сообщила, что домашние ковры не рекомендуется чистить при помощи снега. По ее словам, ковер, который не успеет полностью высохнуть, может испортиться. Кроме того, такой способ не позволяет полностью удалить загрязнение.

Она рекомендовала пылесосить ковровое покрытие не реже раза в неделю, при этом отметив, что обычный пылесос способен собрать пыль и грязь только с верхних слоев. По словам Кулаковой, самые загрязняемые материалы — это шерсть, шелк, сизаль и вискоза.