Россиянам рассказали, почему нельзя чистить ковер снегом Сотрудник сети химчисток Кулакова: ковер может испортиться от чистки снегом

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Домашние ковры не рекомендуется чистить при помощи снега, заявила в беседе с изданием «РИА Недвижимость» директор производственного департамента сети химчисток Елена Кулакова. По ее словам, ковер, который не успеет полностью высохнуть, может испортиться. Кроме того, полностью удалить загрязнение такой способ не позволяет.

Выбивание ковра на снегу — процедура, знакомая многим из нас с детства. Но сегодня мы не рекомендуем чистить ковер таким способом, так как последствия могут быть плачевными: мокрый ковер, который после снежной процедуры часто не удается полноценно высушить, может протухнуть. С такими последствиями к нам довольно часто обращаются клиенты в зимний период. К тому же с помощью этого метода не получится полностью удалить загрязнения с ковра, — сказала эксперт.

Она рекомендовала пылесосить ковровое покрытие не реже раза в неделю, при этом отметив, что обычный пылесос способен собрать пыль и грязь только с верхних слоев. По словам Кулаковой, самые быстро загрязняемые материалы — это шерсть, шелк, сизаль и вискоза. Также в эту категорию входят ковры с длинным и редким ворсом — более 5 мм. Напротив, наиболее устойчивы к грязи покрытия из синтетики — полипропилена, акрила, полиэстера и микрофибры. Их можно стирать в машинке, добавила Кулакова.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что домашние ковры представляют опасность для аллергиков, так как в них обитают пылевые клещи и грибки. По ее словам, особенно опасны ковры в домах курящих людей, так как они впитывают в себя табачный дым, а спустя некоторое время начинают выделять канцерогенные вещества.