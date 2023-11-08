Малышева объяснила, чем опасны ковры Малышева: в домашних коврах скапливаются пылевые клещи и грибки

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Домашние ковры представляют опасность для аллергиков, так как в них обитают пылевые клещи и грибки, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, особенно опасны ковры в домах курящих людей, так как они впитывают в себя табачный дым, а спустя некоторое время начинают выделять канцерогенные вещества.

Врач-кардиолог Герман Гандельман утверждает, что последние научные исследования подтвердили существование так называемого третичного курения. Это явление связано с тем, что некоторые предметы интерьера, в том числе ковры, способны поглощать табачный дым и выделять его с течением времени. Третичное курение повышает риск развития рака и других опасных заболеваний. Кроме того, в коврах обитают грибки и пылевые клещи, являющиеся главными провокаторами бронхиальной астмы. Однако врачи отмечают, что ковры можно сделать безопасными. Речь идет о термообработке с помощью пылесосов с парогенераторами.

Температура должна быть достаточно высокой, больше 55 градусов. Второй момент — нужно чистить ковры с помощью пылесосов с HEPA-фильтром, чтобы не было вторичного выброса аллергенов. Также надо один раз в год сдавать ковер в химчистку, — рассказал хирург-офтальмолог Михаил Коновалов.

Ранее Елена Малышева рассказала, какими свойствами обладают ароматические свечи. По ее словам, они могут быть опасными для здоровья, так как выделяют вредные вещества в процессе горения. Вместе с тем Малышева отметила, что аромасвечи могут улучшить качество сна.