Малышева объяснила, чем опасны ароматические свечи Малышева предупредила об угрозе развития рака от использования аромасвечей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ароматические свечи могут представлять опасность для здоровья, так как они выделяют вредные вещества в процессе горения, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, речь идет о полиароматических углеводородах, относящихся к числу канцерогенов. Они способствуют развитию целого ряда онкологических заболеваний.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что человек воспринимает ароматы благодаря особым волоскам в носовой полости, которые представляют собой нервные окончания. Они передают информацию о запахе по обонятельному нерву в теменную область головного мозга. Ароматические свечи не только обладают приятным запахом, но и помогают человеку успокоиться, снижая уровень кортизола в организме. В некоторых случаях они также помогают улучшить качество сна, однако часто зажигать такие свечи не рекомендуется, подчеркнул врач.

Масса ароматических свечей сделана из парафина — нефтепродукта, при сгорании которого вырабатываются летучие канцерогены. Это вещества, которые вызывают рак. Кто увлекается ароматическими свечами, у того риск развития рака выше. Мы не рекомендуем пользоваться такими свечами, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.

К числу продуктов, содержащих в себе канцерогены, относят сладкую газировку, рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин. По его словам, опасность для здоровья представляют сахарозаменители, в частности аспартам и ацесульфам.