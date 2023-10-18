Онколог заявил, что сладкая газировка способна спровоцировать рак Онколог Черемушкин призвал не пить газированные напитки, чтобы избежать рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сложно предсказать, как сахарозаменители, такие как ацесульфам и аспартам, повлияют на здоровье человека, обычно исследования проводятся десятилетиями, рассказал NEWS.ru врач-онколог кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН Евгений Черемушкин. По его словам, стоит значительно сократить употребление газированных напитков, в составе которых есть аспартам, чтобы не повышать риски развития заболеваний.

Когда человек начинает принимать сахарозаменители, чтобы убрать сахар из своего рациона, начинают действовать другие рецепторы. То есть можно значительно сократить дозировку, изменить ощущения, но предсказать в отдаленном периоде, как это повлияет на здоровье, очень трудно. Формально нужно ждать десятилетия, чтобы говорить о реальных последствиях употребления вещества. Я советую сократить употребление газировок, сладких напитков. Пейте их как можно реже, — рассказал Черемушкин.

Онколог напомнил, что никто и не рекомендовал газированные напитки для частого употребления, так же как и фастфуд, и полуфабрикаты. По его словам, помимо рака они могут вызвать и другие проблемы со здоровьем.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что считает непродуманным предложение запретить продажу детям газированных напитков с сахарозаменителем аспартамом, который, возможно, является канцерогеном. Депутат пояснил, что запрет должен касаться не самих напитков, а содержащихся в них опасных компонентов. Он уточнил, что правильнее было бы обсудить запрет использования аспартама не только в газированных напитках, но и в пищевой промышленности вообще, так как это вещество используется в производстве многих продуктов питания.