09 августа 2025 в 11:52

Как спасти огурцы в августе: странный, но рабочий лайфхак для суперурожая

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Август — время серьезных испытаний для огуречных грядок. Жара и болезни могут значительно уменьшить последний урожай, если не принять меры.

Надежную защиту предлагает проверенный рецепт с молочной сывороткой. Она создаёт на листьях среду, враждебную для грибковых инфекций, благодаря натуральным кислотам, мягко подавляющим патогены.

Кроме защиты, сыворотка служит внекорневой подкормкой, улучшая общее состояние растений.

Чтобы усилить эффект, добавьте в сыворотку 5–7 капель аптечного йода на каждый литр. Йод не только обеззараживает листья, но и насыщает их микроэлементами через устьица.

Для опрыскивания разведите литр полученной смеси в десяти литрах отстоянной воды комнатной температуры. Перед обработкой тщательно перемешайте раствор, чтобы избежать расслоения компонентов.

Опрыскивайте огурцы мелкодисперсным распылением, обильно покрывая листовые поверхности. Проводите процедуры утром или вечером, избегая прямых солнечных лучей, чтобы не вызвать ожоги на влажных листьях.

Повторяйте обработку каждые 10–14 дней. Такой режим надежно защищает молодые побеги и продлевает плодоношение.

Состав полностью безопасен для зеленцов, урожай можно собирать сразу после высыхания листьев.

Регулярное использование этого простого метода сохранит огурцы здоровыми и продуктивными, обеспечив свежие хрустящие плоды до поздней осени.

