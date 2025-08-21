Как сделать огурцы такими хрустящими, что их услышат соседи: рецепт

Многие жалуются, что солёные и маринованные огурцы после заготовки становятся мягкими. Но есть способ, который сохранит их упругость и хруст надолго. Секрет — в одном простом ингредиенте, который нужно добавить в маринад.

Для основы берётся классический рецепт, сохраняющий натуральный вкус огурцов и усиливающий аромат специй.

Ингредиенты для маринада (на 1 л воды):

соль — 2 ст. л.;

сахар — 3 ст. л.;

столовый уксус 9% — 70 мл.

Перед тем как залить огурцы маринадом, в него добавляют одну столовую ложку водки. Этот ингредиент не только помогает сохранить плотную текстуру плодов, но и служит дополнительным консервантом.

Совет: не перегружайте банки специями. Достаточно зонтиков укропа, зубчиков чеснока, листа хрена, нескольких горошин чёрного и душистого перца, лаврового листа. По желанию можно добавить горчичные зёрна или листья вишни и смородины — они тоже помогают сохранить хруст.

