Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 04:48

Как сделать огурцы такими хрустящими, что их услышат соседи: рецепт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие жалуются, что солёные и маринованные огурцы после заготовки становятся мягкими. Но есть способ, который сохранит их упругость и хруст надолго. Секрет — в одном простом ингредиенте, который нужно добавить в маринад.

Для основы берётся классический рецепт, сохраняющий натуральный вкус огурцов и усиливающий аромат специй.

Ингредиенты для маринада (на 1 л воды):

  • соль — 2 ст. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • столовый уксус 9% — 70 мл.

Перед тем как залить огурцы маринадом, в него добавляют одну столовую ложку водки. Этот ингредиент не только помогает сохранить плотную текстуру плодов, но и служит дополнительным консервантом.

Совет: не перегружайте банки специями. Достаточно зонтиков укропа, зубчиков чеснока, листа хрена, нескольких горошин чёрного и душистого перца, лаврового листа. По желанию можно добавить горчичные зёрна или листья вишни и смородины — они тоже помогают сохранить хруст.

Хочется к чаю чего-то вкусненького, но без угрызений совести? Это печенье — идеальный вариант для таких случаев!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жительнице Украины грозит тюрьма за общение с семьей
Очень вкусная шарлотка: никто не верит, что она приготовлена на сковороде!
Бойцы «Востока» за сутки проредили численность техники и солдат ВСУ
Названа причина перехода фитнес-клубов только на помесячную оплату
Мошенники нашли новую «площадку» для обмана россиян
Стало известно о прорыве в отношениях Индии и России
Ким Чен Ын принял участвовавших в освобождении Курской области офицеров
Россиянам объяснили, что грозит за угощение подростка сигаретой
На Западе признали, что украинцы хотят мира и готовы уступать
Россиян предупредили о сентябрьском увеличении цен
Разработчики раскрыли тайну вокруг защитной сети «Дарвин»
Пластический хирург раскрыл, можно ли исправить детскую травму носа
Спецпосланнику США Уиткоффу дали едкую оценку
Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Россияне берут кредиты для оплаты ЖКУ: как сократить расходы
В Госдуме рассказали, возможно ли расширить дачный участок
Ссоры с женой, слухи о разводе, здоровье: где сейчас Игорь Николаев
Обнародованы новые подробности звонка Трампа Путину
США намерены играть минимальную роль в гарантиях для Украины
Химик рассказал, что и почему нельзя смывать в унитаз
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
США

Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.