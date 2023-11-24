Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой Расскажем, как помочь птицам зимой: где повесить кормушки и чем можно, а чем нельзя подкармливать уток, воробьев и синиц

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как сделать кормушку для птиц

Первым добрым делом, которое многие из нас сделали в детстве, было кормление птиц. К сожалению, с возрастом мы забываем о том, как просто делать добро. Причем многие не подозревают, что, подкармливая зимой птиц, мы помогаем в том числе и себе, ведь воробьи, синицы, утки, дятлы, вороны — такие же участники городской жизни, как и мы. Летом они ловят комаров и мух, очищают водоемы от водорослей, поедают мышей и берегут деревья от вредителей. Сегодня расскажем, как, чем и когда подкармливать городских птиц. А также узнаем, из чего можно сделать кормушки для птиц и где их лучше разместить.

Зачем птицам нужна помощь человека

Зачем птицам нужна помощь, спросите вы? Ведь они прекрасно живут в дикой природе! Специалисты отмечают, что в дикой природе выживаемость птенцов в первый год жизни составляет всего 40%. Остальные становятся жертвами болезней, несчастных случаев, нападений хищников и голода. Голод — главный враг пернатых в холодное время года, поскольку сытой птице проще согреться, тогда как у голодной просто не хватит на это энергии.

При этом орнитологи отмечают, что подкармливать птиц круглый год, а также оставлять для них излишки корма в межсезонье, пока им доступна возможность самим добывать пропитание, не рекомендуется. Также не следует помогать зимующим птицам, скармливая им крошки хлеба или пшено. Такая пища не только не содержит полезных веществ, но и является ядовитой для некоторых видов пернатых.

В связи с этим эксперты выделяют несколько основных правил, которые нужно знать, чтобы действительно помочь птицам:

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Помогать зимующим птицам

Как сделать кормушку для птиц из бутылки

Как быстрее и дешевле сделать кормушку для птиц? Самый простой вариант — из пятилитровой бутылки. Сделать ее можно двумя способами: расположив бутылку вертикально и горизонтально.

Чтобы сделать вертикальную кормушку, необходимо в боковой стенке прорезать ближе ко дну отверстие такого размера, чтобы в него могла войти небольшая птица — воробей, синица, снегирь. Нижний край следует обработать зажигалкой либо обклеить скотчем или изолентой, чтобы пернатые не порезали лапки. Подвесить такую кормушку будет удобно за ручку на ветку.

Другой вариант — горизонтальная кормушка — более предпочтителен с точки зрения орнитологов. В этом случае в боковой стенке с помощью раскаленного шила делаются два отверстия, через которые продевается шнурок для подвешивания. Дно бутылки отрезается — это будет «вход». В этом случае птицы могут беспрепятственно залетать внутрь и спокойно поедать подкормку. Кроме этого, в такую кормушку удобно досыпать зерна, а также можно положить кусочки фруктов, ягоды и сало.

Как изготовить кормушку для птиц из дерева

Деревянную кормушку тоже можно изготовить двумя способами. Первый будет интересен для всей семьи — это классическая деревянная кормушка из досок. Размеры можно вычислить самостоятельно или найти схему в интернете. Такую кормушку будет полезно изготовить вместе с ребенком. Во-первых, это отличный метод трудотерапии. Во-вторых, во время работы вы будете тесно взаимодействовать и общаться с сыном или дочерью. Это позволит не только поделиться с детьми своими знаниями и навыками, но и узнать что-то новое от малышей. И, наконец, это отличный способ приучить ребенка заботиться о том, кто меньше, слабее и нуждается в помощи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Кормушка для птиц из дерева

При изготовлении кормушки из дерева необходимо предусмотреть, чтобы птицы могли свободно залетать внутрь кормушки, чтобы у изделия была крыша для защиты от непогоды и чтобы туда было удобно подсыпать подкормку.

Если желания или возможности работать лобзиком и молотком нет, то можно купить готовые наборы для сборки. Их, как правило, изготавливают из шлифованной березовой фанеры, для сборки достаточно вставить стенки в пазы на соседних деталях. Такую кормушку можно покрасить в различные яркие цвета с помощью акриловых красок и покрыть лаком для дополнительной защиты от непогоды.

Из каких материалов еще можно смастерить кормушку для птиц своими руками

Кормушку для птиц своими руками можно изготовить и из других подручных средств:

пластиковой канистры из-под пищевых продуктов

коробки из-под сока

из старой домашней посуды

консервной банки с зашлифованными краями

оргстекла

выдолбленного полена

корзины из лозы

пластикового конструктора

Чем можно кормить птиц

В городах зимой можно встретить следующие виды пернатых:

голуби

воробьи

вороны

сороки

синицы

снегири

дятлы

дрозды

щеглы

утки

Фото: Shutterstock/FOTODOM Кормушка для птиц своими руками

Каждому виду необходим свой корм. Однако для большинства птиц подойдут в качестве подкормки семена подсолнуха, тыквы, арбуза, кабачков. Кроме этого, некоторые птицы с удовольствием поедают сушеные или замороженные ягоды — боярышник и рябину. Допускается подкармливать птиц кусочками яблок и груш, необработанными зернами овса. Неплохо будет с осени заготовить семена клена и ясеня — так называемые крылатки. Зимой птицы не могут самостоятельно добывать их из-под снежного покрова. В качестве лакомства можно предложить очищенные кедровые орехи. Во время сильных морозов птиц можно угостить сливочным маслом высокого качества или свиным салом на шкурке. Если бюджет позволяет, в кормушку можно добавить высушенных мучных червей.

Для подкормки водоплавающих птиц горожане нередко используют белый хлеб. Орнитологи отмечают, что делать это категорически запрещено, поскольку он не несет никакой питательной ценности, зато птицы, набив желудок выпечкой, перестают искать другую пищу, что в конце концов приводит к ослаблению организма и повышению уровня заболеваемости различными инфекциями. Для подкормки уток можно использовать семена овса, творог, свежие ягоды и фрукты, сырые овощи (кроме капусты).

Важно понимать, что все эти корма могут стать помощью птицам, только если не были предварительно подвергнуты тепловой обработке или консервации. Также нельзя давать лакомства с солью или перцем.

Как правильно разместить кормушку и как часто наполнять ее кормом

Размещать кормушки лучше на ветках такой толщины, чтобы они не могли выдержать кошку. Отверстие в кормушке необходимо делать небольшого размера, чтобы внутрь не могли забраться голуби, вороны или белки. Подвесить «столовую» для пернатых можно на отдаленной аллее в парке или в глубине двора. Допускается размещение кормушки на столбе или стене.

В последнее время стали популярны кормушки из оргстекла промышленного изготовления, которые с помощью присосок крепятся на оконное стекло. Такой вариант любят использовать владельцы кошек, поскольку одновременно делают доброе дело, подкармливая птиц и развлекая домашних питомцев без вреда для здоровья обеих сторон. Для птиц такой вариант подкормки не опасен, однако следует понимать, что вокруг кормушки всегда будет рассыпана шелуха от семечек и прочий мусор — к весне подоконник и оконная рама из-за этого могут быть безнадежно испорчены.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Помощь птицам

Если вы планируете подкармливать разные виды птиц, то в просторную кормушку можно насыпать несколько видов подкормки — каждый посетитель «столовой» найдет то, что придется ему по вкусу. Однако сало для синиц в кормушку лучше не помещать — его следует подвесить на тонкой ветке так, чтобы до него не могли допрыгнуть уличные кошки, а ветка не выдержала бы веса пожелавших заполучить лакомство ворон.

Подсыпать корм в кормушки следует ежедневно, желательно в одно и то же время, чтобы птицы даже в сильные морозы знали, что они всегда найдут возможность подкрепиться в определенном месте. При этом при теплой погоде, а также осенью и весной, пока сохраняются проталины в снегу, количество корма следует уменьшать, чтобы пернатые самостоятельно отыскивали более привычную для них пищу.

Эксперты отмечают, что больше других в помощи людей в холода нуждаются воробьи и синицы. Голуби, сороки и вороны в большинстве случаев находят себе пропитание самостоятельно. Помогать зимующим водоплавающим птицам следует только в сильные морозы, когда полыньи на городских водоемах становятся меньше и у уток исчезает возможность добывать корм со дна.

Как решить проблему регулярной подкормки птиц зимой

Для многих людей проблемой является именно регулярное наполнение кормушки. Если, например, владельцам собак просто выстроить график прогулок, во время которых можно дойти до кормушки, то тем, кто мало гуляет зимой, бывает сложно выбраться из дома. Чтобы решить эту проблему, можно объединиться с соседями, друзьями или родственниками, живущими поблизости.

Активными участниками такой группы единомышленников могут стать дети, достаточно объяснить им, почему и как надо помогать птицам. Если малыш принимал участие в изготовлении кормушки, вместе со взрослыми выбрал место для ее размещения, насыпал корм и увидел, как к нему слетаются птицы, то в дальнейшем ему будет интересно продолжать помогать пернатым.

Эксперты отмечают, что главное в решении задачи, как помочь птицам зимой, — помнить, что без подкормки пернатым выжить в городе сложно. Помощь должна быть регулярной во время холодов и прекращаться с появлением на земле первых проталин.

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