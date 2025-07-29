Как пенсионеру заработать: лучшие способы в 2025 году

Как пенсионеру заработать: лучшие способы в 2025 году

Как пенсионеру заработать: лучшие способы в 2025 году

Возраст — не повод отказываться от активной жизни и любимых занятий. Сегодня работа для пожилых женщин может быть не только источником дохода, но и настоящим удовольствием. Многие работодатели с удовольствием рассматривают кандидатуры возрастных соискателей, особенно если они ответственны, добросовестны и увлечены своим делом. А если вы хотите работать на себя, возможностей еще больше.

Главное — опираться на собственные увлечения и интересы. Именно это позволяет сохранить энергию, вовлеченность и получать удовольствие от каждого дня. В новом материале NEWS.ru попробуем вдохновить на свершения и угадать, какая работа для пожилых подойдет именно вам.

Если вы любите вязание, рукоделие, шитье

Для тех, кто с детства умеет обращаться со спицами или швейной машинкой, работа может легко превратиться в любимое хобби с доходом. Теплые вязаные вещи, пледы, игрушки, вышитые скатерти, шоперы, косметички — все это ценится как эксклюзив.

Варианты работы:

Продажа изделий через маркетплейсы. Участие в местных ярмарках, выставках и маркетах. Индивидуальные заказы: свитера, носки, аксессуары. Проведение мастер-классов для начинающих офлайн или онлайн. Работа в кружках или домах культуры с детьми и взрослыми.

Такая работа для пожилых женщин дает возможность работать в удобном темпе, не выходя из дома, и не терять связь с творчеством.

Работа для пожилых Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы увлекаетесь спортом, йогой, здоровым образом жизни

Многие женщины в возрасте 55+ продолжают активно заниматься гимнастикой, скандинавской ходьбой, йогой или просто ведут подвижный образ жизни. Почему бы не превратить это в источник дохода?

Варианты:

Проведение зарядок и разминок. Работа помощником инструктора в группах для пенсионеров. Онлайн-зарядки для друзей и подписчиков. Организация прогулок и туристических маршрутов для сверстников.

Это варианты могут быть не только работой для пожилых, но и отличным способом оставаться в форме и помогать другим.

Если вам интересно снимать видео или вы активны в интернете

Современные бабушки все чаще появляются на площадках с видеоконтентом. Аудитория их обожает — за искренность, мудрость и харизму. Помните — не нужно быть профессионалом, чтобы делиться полезными и добрыми вещами.

Варианты:

Ведение блога о жизни, кулинарии, здоровье, советах по дому. Запись видеоуроков по рукоделию или кулинарии. Участие в социальных проектах, интервью, подкастах. Помощь другим пожилым людям в освоении смартфонов и интернета. Видеопоздравления или озвучка сказок для детей.

Такой подход превращает работу для пожилых женщин в возможность самореализации и общения с целым миром.

Работа для пожилых женщин Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы любите читать, писать, учить других

Проработали учителем добрую часть жизни? Этот опыт может стать востребованной профессией и на пенсии.

Варианты:

Репетиторство по школьным предметам. Ведение кружков по литературе или поэзии. Чтение книг для детей онлайн или вживую, работа няней.

Это отличная работа для пожилых людей, некогда занятых в сфере образования. Вакансии в этой области можно найти на образовательных порталах и в частных объявлениях.

Если вы просто хотите быть полезной

Некоторым важно просто находиться среди людей, приносить пользу и чувствовать себя нужной. Это достойная мотивация.

Такую работу для пожилых можно искать по запросам:

Сопровождающая для пожилых или инвалидов. Помощь в приютах, церквях, общественных организациях. Консьерж, гардеробщик, контролер на проходной.

Помните: работа на пенсии не обязательно должна быть тяжелой или однообразной. Даже несколько часов в неделю в комфортном режиме могут приносить моральное и финансовое удовлетворение.

Работа старым, пожилым людям Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как найти такую работу?

Ищите работу для пожилых на онлайн-платформах по размещению вакансий. Обратитесь в местный центр занятости — у них есть программы для старшего возраста. Поищите работу для пожилых в районных домах культуры, школах, библиотеках. Расскажите знакомым и соседям о своих затеях — часто нужные вакансии находятся по сарафанному радио.

Работа для пожилых женщин необязательно должна быть тяжелой или скучной. Главное — найти занятие по душе, не забывая про собственное здоровье и интересы. Будь то вязание, спорт, блогинг или просто желание помогать окружающим — все это может стать основой для новой активной жизни.

Пусть ваш возраст станет не ограничением, а преимуществом — ведь жизненный опыт и мудрость невозможно купить, а вы ими обладаете.