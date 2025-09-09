Спасаем психику при удаленке: рабочие приемы для равновесия

Работа из дома требует особого подхода к организации пространства и времени, чтобы сохранить продуктивность и психическое здоровье. Создание четких границ между работой и личной жизнью помогает предотвратить эмоциональное выгорание и поддерживать баланс. Несколько простых правил позволяют эффективно работать из дома, не жертвуя своим психологическим комфортом.

Организуйте отдельное рабочее место, даже в маленькой квартире. Установите четкий график работы с обязательными перерывами каждые 45–50 минут. Одевайтесь в рабочую одежду — это помогает настроиться на деловой лад. Планируйте ежедневные прогулки на свежем воздухе для смены обстановки. Общайтесь с коллегами через видеозвонки для поддержания социальных связей. Заканчивайте рабочий день ритуалом завершения: закрывайте все вкладки, убирайте рабочие материалы.

Регулярная физическая активность и хобби вне работы помогают поддерживать ментальное здоровье.

